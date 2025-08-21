澎湖遭扣漁船突離奇沉沒！船主欠600萬貸款、涉徐少東案昨被訴

馬公第三漁港傳出漁船半沉沒案，船主竟涉嫌徐少東偷渡案羈押。（記者劉禹慶攝）

2025/08/21 12:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖地檢署昨（20日）甫針對協助重大經濟罪犯徐少東偷渡案9嫌提起公訴，並對4人具體求處重刑，其中1名許姓被告名下漁船，今（21）日突在馬公第三漁港半沉沒，案情不單純，相關單位除介入救船外，也展開調查。

馬公第三漁港今日傳出1艘漁船進水半沉沒，經查船名為瑞豐富號，此船因船主積欠澎湖區漁會信用部貸款600餘萬元，因此自2021年扣押拍賣，但拍賣流標後，目前所有權仍屬船主，因許姓船主涉入重大經濟要犯徐少東偷渡案，目前羈押中，並被澎湖地檢署提起公訴，具體求刑7年。

澎湖區漁會聯絡陳姓船長及其太太應盡速處理，船長太太表示船長出海中，預計中午過後回港將立即聯絡吊車處理，並前往現場了解，另岸巡隊已派員現場勘察視漏油情況鋪設攔油索，現只有輕油外洩無重油污染情況，可待其自然揮發，也有通知環保局派員到場了解汙染狀況，因漁港若發生沉沒船隻事件屬工務處權責，已通知港灣科持續關注後續情形。

雖然漁船因涉案禁止出海，已多年未航行，船上機械動力是否堪用，仍有待觀察，現又傳出漁船半沉沒，讓外界擔心漁會貸款恐血本無歸，但澎湖區漁會表示，已設定漁船抵押權，未來漁船汰建牌照轉讓費用，足以償還貸款，保障漁會權益。

積欠漁會貸款遭扣漁船半沉沒，澎湖區漁會聲稱擁有抵押權。（記者劉禹慶攝）

