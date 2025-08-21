為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    澎湖遭扣漁船突離奇沉沒！船主欠600萬貸款、涉徐少東案昨被訴

    馬公第三漁港傳出漁船半沉沒案，船主竟涉嫌徐少東偷渡案羈押。（記者劉禹慶攝）

    馬公第三漁港傳出漁船半沉沒案，船主竟涉嫌徐少東偷渡案羈押。（記者劉禹慶攝）

    2025/08/21 12:01

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖地檢署昨（20日）甫針對協助重大經濟罪犯徐少東偷渡案9嫌提起公訴，並對4人具體求處重刑，其中1名許姓被告名下漁船，今（21）日突在馬公第三漁港半沉沒，案情不單純，相關單位除介入救船外，也展開調查。

    馬公第三漁港今日傳出1艘漁船進水半沉沒，經查船名為瑞豐富號，此船因船主積欠澎湖區漁會信用部貸款600餘萬元，因此自2021年扣押拍賣，但拍賣流標後，目前所有權仍屬船主，因許姓船主涉入重大經濟要犯徐少東偷渡案，目前羈押中，並被澎湖地檢署提起公訴，具體求刑7年。

    澎湖區漁會聯絡陳姓船長及其太太應盡速處理，船長太太表示船長出海中，預計中午過後回港將立即聯絡吊車處理，並前往現場了解，另岸巡隊已派員現場勘察視漏油情況鋪設攔油索，現只有輕油外洩無重油污染情況，可待其自然揮發，也有通知環保局派員到場了解汙染狀況，因漁港若發生沉沒船隻事件屬工務處權責，已通知港灣科持續關注後續情形。

    雖然漁船因涉案禁止出海，已多年未航行，船上機械動力是否堪用，仍有待觀察，現又傳出漁船半沉沒，讓外界擔心漁會貸款恐血本無歸，但澎湖區漁會表示，已設定漁船抵押權，未來漁船汰建牌照轉讓費用，足以償還貸款，保障漁會權益。

    積欠漁會貸款遭扣漁船半沉沒，澎湖區漁會聲稱擁有抵押權。（記者劉禹慶攝）

    積欠漁會貸款遭扣漁船半沉沒，澎湖區漁會聲稱擁有抵押權。（記者劉禹慶攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播