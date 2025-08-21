退役飛官淪共諜刺探交付雄三飛彈資料 判2年2月定讞啟動防逃

空軍退伍少校飛官史濬程，涉嫌收中共逾150萬元台幣賄款，吸收現役台灣軍官，洩露IDF掛載雄三飛彈的機密資訊。（讀者提供）

2025/08/21 11:12

〔記者張文川／台北報導〕空軍退役少校飛官史濬程（50歲），退伍後到中國發展，被中國情治人員收買，吸收學弟、空軍戰術管制聯隊上尉管制官許展誠，將我國因應中共戰機侵擾的應對方案、雄三飛彈的戰場運用等公務秘密文書資料，洩漏給中國。

台中高分院今年5月依國家安全法「為中國蒐集公務秘密文書」既遂、未遂罪，將史濬程各判2年2月、10月徒刑，沒收不法所得210萬元；最高法院駁回2年2月刑的上訴定讞，並將原審認定未遂而判10月的部分撤銷發回更審；法院已通知檢方啟動防逃。

至於現役軍官許展誠，檢方依貪污治罪條例、國安法起訴，因貪污罪是一審管轄案件，台中高分院將其移轉至台中地院審理中。

判決指出，50歲史濬程退伍後到中國發展，被中國情治人員「老K」吸收，擔任一家空殼公司的監事，監事薪水實為用來吸收學弟收買情報的工作費與酬勞。

史男2021年接觸空軍29歲少尉管制官許展誠，對許佯稱，他和美國軍方有交流，希望吸收許提供空軍因應中共戰機擾台的具體作為，以及IDF戰機掛載空射型雄三反艦飛彈資料等公務上應秘密文件，並允諾會給予報酬。

史、許2透過LINE傳遞機密，利用電子競技術語當暗語，史取得文件後刪除對話訊息，將文件交給中方，史男收受150萬元台幣，分次交付共20萬元給許男。

史男並擴大吸收現役軍官，2022年底試圖吸收昔日同窗，刺探蒐集OH-58戰搜直升機等演習訓練、換裝等資訊，但遭拒而未遂。

台中高分檢2024年8月搜索史的住處，查扣手機、筆電與隨身碟，傳喚拘提許男到案，被羈押禁見後史男坦承犯行，史男獲10萬元交保，許男續押，高分檢起訴2人，高分院將許男移轉至台中地院審理。

台中高分院審理史男犯行，今年5月13日宣判，考量他已自白犯行，依國安法「為中國蒐集公務上應秘密文書」既遂、未遂2罪，各量刑2年2月、10月徒刑，合併應執行2年6月。

最高法院認為既遂罪的判決未違誤法令，駁回上訴定讞；至於未遂罪方面，認為仍有事實有待釐清，撤銷10月刑，發回台中高分院更審。

