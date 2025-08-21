少女屁股被寫「X死我」、「X液廁所」 照片外流向母求救報警

少女阿美拍照留念遭男友外流。（情境照）

2025/08/21 11:37

〔記者黃佳琳／高雄報導〕21歲曾姓男子透過IG結識少女阿美（化名），兩人結為男女朋友後，時常相約大戰三百回合，兩人日前嘿咻後，曾男在少女屁股上寫「X死我」、「X液廁所」等不雅字句，再拍照留念，結果曾男為了炫燿把照片傳給友人欣賞導致外流，阿美得知此事後向母親求援，母親焦急報警，曾男被法官依違反兒少法判刑2年。

判決指出，2021年5月，曾男與IG上結識的少女阿美結為男女朋友，兩人多次發生性行為，曾男也會拿手機錄下兩人恩愛過程回味；2022年5、6月間，兩人在阿美家嘿咻完後，曾男拿筆在阿美的屁股上，寫下「母豬」、「X死我」、「情趣用品⇘」、「曾OO是我的主人」、「精液廁所←」、「我是小狗汪」等不雅字句，再拿手機拍照留念。

同年10月，曾男把照片傳給2名友人欣賞，結果導致阿美的不雅照外流，阿美的朋友從網路上看到這些照片後，向阿美提醒，阿美才驚覺大事不妙，但自己又不知道該如何處理，只好趕緊向母親求援。

美媽帶著女兒報警，並順利查扣曾男的手機，但已無法阻擋流傳在外的不雅照；高雄地方法院審理時，曾男坦承犯行，法官考量曾男雖然已和阿美和解，但阿美仍沒有原諒他，因此依違反兒少法判他徒刑2年，可上訴。

