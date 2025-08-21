為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    少女屁股被寫「X死我」、「X液廁所」 照片外流向母求救報警

    少女阿美拍照留念遭男友外流。（情境照）

    少女阿美拍照留念遭男友外流。（情境照）

    2025/08/21 11:37

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕21歲曾姓男子透過IG結識少女阿美（化名），兩人結為男女朋友後，時常相約大戰三百回合，兩人日前嘿咻後，曾男在少女屁股上寫「X死我」、「X液廁所」等不雅字句，再拍照留念，結果曾男為了炫燿把照片傳給友人欣賞導致外流，阿美得知此事後向母親求援，母親焦急報警，曾男被法官依違反兒少法判刑2年。

    判決指出，2021年5月，曾男與IG上結識的少女阿美結為男女朋友，兩人多次發生性行為，曾男也會拿手機錄下兩人恩愛過程回味；2022年5、6月間，兩人在阿美家嘿咻完後，曾男拿筆在阿美的屁股上，寫下「母豬」、「X死我」、「情趣用品⇘」、「曾OO是我的主人」、「精液廁所←」、「我是小狗汪」等不雅字句，再拿手機拍照留念。

    同年10月，曾男把照片傳給2名友人欣賞，結果導致阿美的不雅照外流，阿美的朋友從網路上看到這些照片後，向阿美提醒，阿美才驚覺大事不妙，但自己又不知道該如何處理，只好趕緊向母親求援。

    美媽帶著女兒報警，並順利查扣曾男的手機，但已無法阻擋流傳在外的不雅照；高雄地方法院審理時，曾男坦承犯行，法官考量曾男雖然已和阿美和解，但阿美仍沒有原諒他，因此依違反兒少法判他徒刑2年，可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播