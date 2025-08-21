為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    土城當街砍死妻子、小姨子命案 家暴男今日移審下午開庭

    今年7月間，新北市土城區發生一件家暴男當街砍死妻子、小姨子驚悚命案，全案經新北地檢署調查後依刑法殺人等罪嫌起訴行凶的46歲謝姓男子，全案今日移審，法院預計下午開庭。（資料照）

    今年7月間，新北市土城區發生一件家暴男當街砍死妻子、小姨子驚悚命案，全案經新北地檢署調查後依刑法殺人等罪嫌起訴行凶的46歲謝姓男子，全案今日移審，法院預計下午開庭。（資料照）

    2025/08/21 10:59

    〔記者王定傳／新北報導〕今年7月間，新北市土城區發生一件家暴男當街砍死妻子、小姨子驚悚命案，全案經新北地檢署調查後，19日依刑法殺人、傷害及家庭暴力防治法起訴行凶的46歲謝姓男子，全案今日移審法院，新北地院已分案，預計下午開庭。

    檢方調查，今年5月17日晚間11時許，謝男曾對張姓妻子施暴，毆打她的頭部，造成被害者左眼角擦傷瘀傷、左耳周瘀青、左外耳道擦傷等傷害；被害者因此向新北地院申請民事保護令獲准，保護令裁定，謝男不得對被害者實施身體或精神上不法侵害，也不能對被害者有騷擾行為。

    怎料，7月6日下午1時許，謝男前往張女住處打算搬走私人物品時，又與張女口角，這次他又在住處外怒摔存錢筒，張女嚇傻報警，警方依違反保護令將謝男送辦，新北地檢署訊後無保請回。

    檢方調查，謝男也有向法院聲請保護令，7月7日前往開庭後，先開車前往其妻位於土城的住處附近埋伏，約中午11時許，見其妻及小姨子騎機車雙載，竟直接開車衝撞，將2人撞倒後，持廚刀朝2人的頸部、左胸等重要部位狠刺10刀，又持小鋁棒毆打其妻頭部，導致2人因大量出血而死亡。

    謝男犯案後隨即開車逃離現場，檢警組成專案小組鎖定謝男行蹤，謝發現被警方尾隨，隨即奔往向彰化分局伸港派出所投案，聲稱自己有精神病企圖卸責，檢方8日晚間依違反家庭暴力防治法及刑法殺人罪嫌，且有逃亡、串、滅證及反履實施之虞，聲押禁見謝男獲准；檢方於19日將謝男起訴，適用國民法官法審理。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

