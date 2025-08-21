台東看球被擋視線失控喊「殺人」 日男球迷賽後道歉掀網論戰

日籍男子因遭前方球迷站立應援遮擋住視線，氣憤在社群寫下「總有一天要殺了這些傢伙」引發恐慌。（擷取自Threads）

2025/08/21 13:18

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中華職棒昨（20）日晚間在台東棒球場舉行「味全龍」對戰「台鋼雄鷹」賽事，現場應援氣氛熱烈，不料卻因觀賽視線問題引發爭議。一名日籍男子在比賽途中，因前方兩名球迷站立應援遮擋視線，竟情緒失控在社群平台以日文寫下「總有一天要殺了這些傢伙」，被翻譯後引發恐慌，現場球迷隨即報警。

一名26歲日籍男大生昨晚在台東棒球場觀看「味全龍」對上「台鋼雄鷹」的比賽，期間前方兩位球迷手持毛巾、站著跳應援舞，連續多次遮擋視線，讓他一時情緒失控，拍下對方背影，在「Threads」發文並以日文寫下「こいつらいつか殺す」，被翻譯成中文竟是「總有一天要殺了這些傢伙」，引發現場球迷恐慌，隨即報警。

請繼續往下閱讀...

警方趕抵現場後將男子帶回派出所，他供稱並無攻擊意圖，只是氣憤下用詞過激，並已當面向前方球迷致歉。儘管對方不打算追究，但由於恐嚇屬公訴罪，男子仍遭依法函送。

事後男子再次在社群發文致歉，解釋自己連續兩天觀賽都因前排觀眾站立應援而看不到比賽，心情沮喪下才脫口而出不當言論。他強調無意傷害他人，並向前方球迷喊話，希望能獲得諒解與建議，「對我來說，這是最後一次在台東看比賽，昨天也因為前面的人一直站著，還在我眼前舉起連著的毛巾，導致完全看不到比賽。今天我坐在第四排，但即便是第四排，台鋼進攻時前面的人依然一直站著，結果我完全看不到比賽。」

遭波及的女球迷則在網路上回應，「我們站在你前面你也沒有跟我們說會被影響，然後直接發文說要把我們殺掉好好的看球，但在正後方的人想殺你，你知道這樣的感覺很可怕嗎？大家都拍不到女孩就想殺人，這樣誰還敢進場看球啊」。她並直言，「第一次跳應援到要被殺死，怎麼了，跳應援也不行嗎？」，同時強調，若不想被擋到應該想辦法購買前排座位，而不是把責任推給他人。

事件曝光後，也在網路上掀起爭論，部分網友認為，「很討厭看球一直被前面的擋住，可以替後面的人想一想嗎」、「被前面的擋住真的會不開心」、「如果我被前面的擋住，當下會提醒」。

不過，有人則強調，「『站立應援區』這五個字哪個看不懂？不想站不是可以恐嚇人的藉口欸」、「那你就別買站立應援區」、「其實站立應援的部分，如果真的覺得被擋到，就一起站起來就好了」、「拍攝被擋到應該是想辦法買不會被擋到的位置，或是理性溝通看有沒有其他的解決方案。我相信你這樣的網路發言不管是在日本或台灣都是違法的行為。」

相關新聞請見︰

站立應援區擋住視線 日籍大學生留言殺掉前方女球迷被逮

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法