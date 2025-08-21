為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    大逆轉！ 前輔大校長江漢聲等3人背信案 高院改判全部無罪

    前輔仁大學校長江漢聲。（資料照）

    2025/08/21 10:51

    〔記者楊國文／台北報導〕私立輔仁大學時任校長江漢聲被控虛設活動經費等名義，向輔大請款400萬元，再挪用借給不屬輔大附屬單位的輔大診所；另外，江涉與輔大前醫籌處醫療事務組長林依恬、醫學院前行政副院長洪啟峯共謀，挾限制性招標優勢，把250萬元的社區醫療勞務委託案，外包給輔大診所，幫診所還債等，新北地院依背信罪，判江10月，林、洪2人各4月徒刑，均得易科罰金；全案上訴，高等法院認定江漢聲等3人均罪證不足，今改判3人均無罪。可上訴。

    檢方調查，輔大診所設立目的是為輔大附設醫院預做準備，2007年間，輔大診所管理委員會第一次會議曾決議建議，把診所的私立醫療機構性質，變更為「輔大附設診所」，但江漢聲未依此辦理，反由詹姓醫師以個人名義申請開業。

    檢方查出，從2007年11月起，江漢聲涉嫌3度指使下屬虛設名義向輔大請款400萬元，再挪用借給輔大診所，雖然至2012年為止，輔大診所已還款300萬元，但仍欠款100萬元。

    2015年起，輔大診所負責人及合夥人陸續遭追稅，診所雖陸續補繳稅額及罰鍰，但林依恬又屢次接獲輔大會計室催討返還借款，輔大診所資金捉襟見肘，在2017年2月間僅有8007元可用；江漢聲為解決此問題，涉與林、洪共謀，巧立名目以勞務合約方式請款，把「社區醫療勞務委託案」外包給輔大診所，250萬元經費由輔大校產基金支應，輔大診所取得後除用於支付醫師薪資等，並將其中90萬元用以償還輔大欠款，隔年也還清剩餘的10萬元欠款。

    因輔大前稽核室主任靳宗立寄送17頁通報書給教育部，並發信給全校教職員，指控江漢聲不法行為，全案引起社會關注，檢調因而介入偵辦。

    不過，江漢聲等人在偵審均否認犯行，新北地院不採信，依背信罪判江10月，林、洪2人各4月徒刑，均得易科罰金。全案上訴高等法院。

