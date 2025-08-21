為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    外洩林秉樞接種疫苗個資 陳菁徽、朱凱翔二審仍判5月、緩刑2年

    國民黨立委陳菁徽涉外洩林秉樞接種疫苗個資，高等法院今判決維持一審的5月徒刑，且緩刑2年。（資料照）

    國民黨立委陳菁徽涉外洩林秉樞接種疫苗個資，高等法院今判決維持一審的5月徒刑，且緩刑2年。（資料照）

    2025/08/21 10:32

    〔記者楊國文／台北報導〕前立委高嘉瑜的前男友林秉樞，不滿新冠肺炎（COVID-19）疫情期間被爆料疑利用特權施打疫苗提告，台北地檢署查出，媒體人朱凱翔在臉書公布林的疫苗個資，是台北市立聯合醫院醫師侯君穎翻拍後，再由醫師、現任立委陳菁徽外流到群組，朱因而取得，依違反個人資料保護法將陳、侯、朱3人起訴，台北地院將陳、朱均判刑5月、得易科罰金15萬元，侯因已和解，輕判3月、緩刑2年；陳、朱不服上訴，高等法院今判決陳、朱均維持一審的5月徒刑，且緩刑2年。可上訴。

    此件疫苗個資外洩案除林秉樞身份受矚目外，2位美女醫師都大有來頭，其中，侯君穎是前衛生署長侯勝茂之女，陳菁徽的母親則是前立委黃昭順，引起社會關注。

    媒體人朱凱翔於2021年12月13日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」爆料林秉樞喬打特權疫苗，並秀出一張林秉樞的相關疫苗施打紀錄的翻拍照片，引發社會質疑施打特權疫苗，也引起衛福部高度關切，林秉樞不滿醫療個資被外洩提告。

    台北地檢署查出，北市聯合醫院家醫科醫師侯君穎利用醫療資訊系統，在同年12月12日下午先在系統查詢並用手機翻拍林秉樞，傳給時任婦產科醫師的陳菁徽，陳菁徽再傳到包含朱凱翔在內的錄影群組，陳菁徽還轉述侯的意見「想拿去用可以，但不要直接傳」，卻外流到朱的手上，再由朱傳送林的施打疫苗紀錄照片至其經營的臉書粉絲專頁。

    檢方偵查後，依違反個人資料保護法，起訴侯君穎、陳菁徽、朱凱翔等3人。

    台北地院審理認定，疫苗施打紀錄等病歷資料屬於醫療特種個資，侯、陳身為醫師，竟將此特種個資公布於眾，侵害林秉樞的隱私權，並考量陳、朱始終否認犯行，也未與林達成和解、賠償，判2人均5月徒刑、得易科罰金15萬元；至於侯君穎已坦承犯行，並與林達成調解並履行完畢，輕判3月徒刑、緩刑2年。全案上訴高等法院。

