    首頁　>　社會

    前「美女議員」林穎孟術後遭家暴 檢起訴銀行少東前夫

    前台北市議員林穎孟遭前夫家暴。（資料照）

    前台北市議員林穎孟遭前夫家暴。（資料照）

    2025/08/21 10:13

    〔記者陳彩玲／台北報導〕無黨籍前台北市議員林穎孟涉詐領助理費一審遭重判，全案去年審理時曾發生插曲，其前夫、前誠泰銀行小開林致光，突向法院聲請退回100萬元保金，意外爆出兩人離婚消息。未料，2人紛爭未平，2023年間，林穎孟疑似遭林男家暴，向台中地院聲請保護令獲准，但林男仍在林孟穎手術後再度對她動粗，導致右膝挫傷、瘀青，台北地檢署今依違反家暴傷害罪起訴林致光。

    檢警調查，林穎孟2023年間遭前夫家暴，向法院聲請保護令，台中地院於同年8月間裁定核發暫時保護令，命林致光不得再對林女實施家庭暴力及騷擾行為，但林男仍於同年月15日晚上11時許，要求剛手術結束的林穎孟歸還其所有上衣，並多次出手拉扯林女棉被，並在爭搶手機過程中，將女方推倒。

    過程中，林穎孟因重心不穩摔倒在地，導致右腳膝蓋受有擦挫、瘀青等傷勢，她不滿前夫再度動粗，至派出所提告；檢方調查後，認定林致光已違反保護令，依家暴傷罪嫌將他起訴。

    林穎孟原為時代力量黨員，2018年選上台北市議員，2020年8月退出時代力量，不久遭助理指控「假面甜心」、爆料詐領助理費，2022年被檢方起訴涉詐領26萬元助理費；全案台北地院審理時，一度發生插曲，原本為林穎孟具保的林致光，突聲請退還100萬元保金，並爆出兩人已離婚消息。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

