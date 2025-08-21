持菜刀搶郵局遇反抗 搶匪分文未得被判3年半

鄭姓男子持菜刀搶劫三地門鄉郵局，分文未得，被判刑3年半。（資料照）

2025/08/21 10:29

〔記者李立法、葉永騫／屏東報導〕鄭姓男子持菜刀前往三地門鄉郵局，見郵局經理李男開啟鐵門後，遂進入並喝令「搶劫」，李男奮力反抗，鄭男改以左手持刀，右手勒住李男脖子，李男趁隙掙脫後大喊「救命、搶劫」，鄭男嚇得轉身逃離，並未搶得任何財物，警方事後循線將鄭男逮捕送辦，屏東地院依攜帶兇器強盜未遂罪，判處鄭男3年6個徒刑月，可上訴。

警方調查，45歲鄭姓男子因借貸欠款沒錢還，竟打起搶劫郵局主意，去年1月4日早上近8時，他從三地門鄉郵局的後門爬過鐵欄桿侵入埋伏，趁著李姓經理開啟鐵門進入時，隨即進入郵局內喝令「搶劫」，李姓經理見鄭男蒙面手持菜刀，立即將鄭男推出門外，雙方發生扭打，鄭男見無法制伏對方，竟異想天開，請李姓經理不要再打了，一起對分郵局的錢，李男加以拒絕並大聲呼救，鄭男嚇得轉身逃逸，分文未得。

請繼續往下閱讀...

警方獲報後立即調閱監視器，查出涉案的鄭姓犯嫌曾經擔任停車管理員，並於案發當天11時許發現鄭男正騎著犯案的機車往長治鄉行駛，立刻在路邊攔查順利將鄭嫌男子查緝到案。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法