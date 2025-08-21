為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    嘉義藝品店業者收購盜伐台灣扁柏 判緩刑3年

    嘉義地方法院。（資料照）

    嘉義地方法院。（資料照）

    2025/08/21 10:36

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕以安姓男子為首的山老鼠集團，2022年6月至10月間，盜伐阿里山鄉大埔事業區台灣扁柏木材，用車運下山，將台灣扁柏角材以每材800元賣給嘉義縣顏姓藝品店業者，顏男總計購買8塊被盜伐扁柏角材，林務局嘉義林區管理處（現為林業及自然保育署嘉義分署）、警政署保安警察第7總隊第7大隊查獲安男等3人到案，嘉義地檢署依違反森林法起訴。嘉義地方法院判決，顏男犯森林法故買森林主產物貴重木贓物罪，應執行1年有期徒刑，緩刑3年，全案可上訴。

    檢警調查，台灣扁柏經農委會（現更名為農業部）公告為貴重木樹種，安男2020、2021年先後將阿里山鄉國有林班地遭不明人士盜伐棄置的牛樟、台灣扁柏竊取載運下山；2022年6月至10月，安男以每趟2000元報酬，找來石姓友人把風，由他步行進入林班地，將被人盜伐棄置在現場的台灣扁柏角材揹到車上，再向顏姓業者兜售角材，談妥價格後，扁柏角材放置於一處宮廟後方空地，共進行3次交易，顏男收購被盜伐的扁柏角材共8塊，總重量達7公斤，交付價金達14萬元。

    法官審酌，林木生長歷時長久，維護不易，顏男收購貴重木贓物，助長盜伐林木歪風，對國家財產及森林保育工作造成相當程度損害，且檢警偵訊時否認犯行，於法院開庭時坦承犯行等情狀，認顏男犯森林法故買森林主產物貴重木贓物罪共3罪，各判刑8月，應執行1年有期徒刑，併科罰金50萬元，罰金如易服勞役，1千元折算1日。均緩刑3年，支付公庫30萬元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播