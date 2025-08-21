嘉義藝品店業者收購盜伐台灣扁柏 判緩刑3年

嘉義地方法院。（資料照）

2025/08/21 10:36

〔記者王善嬿／嘉義報導〕以安姓男子為首的山老鼠集團，2022年6月至10月間，盜伐阿里山鄉大埔事業區台灣扁柏木材，用車運下山，將台灣扁柏角材以每材800元賣給嘉義縣顏姓藝品店業者，顏男總計購買8塊被盜伐扁柏角材，林務局嘉義林區管理處（現為林業及自然保育署嘉義分署）、警政署保安警察第7總隊第7大隊查獲安男等3人到案，嘉義地檢署依違反森林法起訴。嘉義地方法院判決，顏男犯森林法故買森林主產物貴重木贓物罪，應執行1年有期徒刑，緩刑3年，全案可上訴。

檢警調查，台灣扁柏經農委會（現更名為農業部）公告為貴重木樹種，安男2020、2021年先後將阿里山鄉國有林班地遭不明人士盜伐棄置的牛樟、台灣扁柏竊取載運下山；2022年6月至10月，安男以每趟2000元報酬，找來石姓友人把風，由他步行進入林班地，將被人盜伐棄置在現場的台灣扁柏角材揹到車上，再向顏姓業者兜售角材，談妥價格後，扁柏角材放置於一處宮廟後方空地，共進行3次交易，顏男收購被盜伐的扁柏角材共8塊，總重量達7公斤，交付價金達14萬元。

法官審酌，林木生長歷時長久，維護不易，顏男收購貴重木贓物，助長盜伐林木歪風，對國家財產及森林保育工作造成相當程度損害，且檢警偵訊時否認犯行，於法院開庭時坦承犯行等情狀，認顏男犯森林法故買森林主產物貴重木贓物罪共3罪，各判刑8月，應執行1年有期徒刑，併科罰金50萬元，罰金如易服勞役，1千元折算1日。均緩刑3年，支付公庫30萬元。

