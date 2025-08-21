為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    路人赫見2尿布童「掛3樓鐵窗」玩耍！警消破門救援 母親驚醒嚇哭

    新北市樹林一對幼兒掛在鐵窗上，隨時恐墜落，警方、消防趕抵破門，進屋救幼童；圖為幼童站在鐵窗上，令人捏把冷汗。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市樹林一對幼兒掛在鐵窗上，隨時恐墜落，警方、消防趕抵破門，進屋救幼童；圖為幼童站在鐵窗上，令人捏把冷汗。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/08/21 09:33

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警樹林分局今天上午獲報，樹林復興路一處三樓民宅驚傳兩名幼童掛在鐵窗上，樹林所、樹林消防分隊人員趕抵，赫見兩名包尿布的幼童爬上民宅鐵窗，且好奇向外張望，隨時可能從縫隙滑落，相當危險，警消確認位置衝上樓破門，及時抱下兩名孩童，化解可能的憾事發生。

    據了解，這起救助案發生在今天上午6時，民眾途經樹林復興路一處公寓外，赫見三樓民宅兩名尿布幼童玩得正開心，赫見兩人疑掛在鐵窗，擔心發生兒虐連忙報案，樹林所長鍾毅霖帶隊前往，消防也同步趕抵，發現兩童隨時可能發生危險，衝上三樓，但無人應門，緊急會同鄰居破門。

    警、消防進入屋內後，連忙衝到陽台，抱下只穿著尿布的4歲、1歲幼童，兩幼童還以為大人跟他們在玩，發出開心笑聲。

    直到眾人驚險成功救援後，24歲母親吳女聽到動靜，衝出房間查看，見到孩子被員警及消防員安全抱下，得知差點發生憾事，急得當場嚇哭，更連聲感謝警、消人員的及時救援；吳姓女子透露，照顧兩名幼童太累，睡覺中沒發現幼兒爬出房內，1歲多的弟弟跟著4歲哥哥爬上鐵窗，她抱起兩子安撫，連聲向警、消道歉，警方也告誡吳女。

    目睹鄰居說，當時發現兩幼童掛在鐵窗上，還好奇地往窗外張望，不知身處險境；樹林警方、消防局第五大隊表示，經查案發家庭非高風險家庭，但此案完成兒少通報，函請社會局查處，照護者是否違反相關法令。

    樹林分局長王子雄提醒民眾，若家中有年幼小孩，應注意門窗開啟的位置，避免幼童可輕易打開，並加裝安全鎖或門閂；或加裝安全護欄等限制窗戶開啟幅度，防止墜樓。

    警方、消防趕抵破門，進屋救下2名穿著尿布幼童後，母親才驚醒。（記者吳仁捷翻攝）

    警方、消防趕抵破門，進屋救下2名穿著尿布幼童後，母親才驚醒。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市樹林一對幼兒赫見掛在鐵窗上，隨時恐墜落，警方、消防趕抵破門，進屋救援。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市樹林一對幼兒赫見掛在鐵窗上，隨時恐墜落，警方、消防趕抵破門，進屋救援。（記者吳仁捷翻攝）

