「只有1秒」反應時間 台中機車騎士撞死逆向婦人判無罪

台中地院認為肇事主因是蔡婦逆向，另外，路旁停滿汽車，還有廂型車停在快車道（左後方），黃男僅1秒反應時間，判決黃男無罪。（民眾提供）

2025/08/21 09:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕黃姓機車騎士去年行經台中市豐原區向陽路，路旁停滿汽車，一輛廂型車甚至停在車道上，騎自行車的蔡姓婦人逆向行駛，被黃男撞上死亡，台中地院審理認為，蔡婦夜間無頭燈且逆向行駛於快車道，路旁又有臨時停車阻礙通行，黃男僅1秒反應時間，沒有過失可言，判決黃男無罪。

判決書指出，黃男去年7月11日夜間9時許，騎機車於台中市豐原區向陽路順向行駛，蔡姓老婦人騎腳踏車，當時也是在向陽路，但卻是逆向，黃男閃避不及，與蔡婦碰撞，蔡婦外傷性顱內出血及顱骨折，因中樞及呼吸衰竭而死亡，台中地檢署將黃男提起過失致死罪公訴。

請繼續往下閱讀...

台中地院指出，過失的意思，是指行為人是否違反「注意義務」，如果行為人不能預見危險，或盡了最大努力，還是避免不了危害結果，就不構成「過失」，本案的爭議重點是黃男是否有檢察官起訴所指的「未注意車前狀況」之過失。

法官認為，依據「台中市車輛行車事故鑑定委員會」鑑定意見書，肇事主因是蔡婦騎自行車，夜間無頭燈且逆向行駛於快車道，另外，黃男提出的行車紀錄器畫面截圖顯示，黃男案發時，對向側來車車燈刺眼，足以遮蔽黃男視野，順向則有多輛汽車占用慢車道，且有一輛廂型車於車道上（快車道）臨時停車，又有2位行人站立在該廂型車駕駛座外，均占用黃男行向的快車道。

法官強調，蔡婦騎自行車逆向而來，出現於黃男視野，到碰撞事故發生，黃男僅有1秒鐘的反應及剎車時間，不足以閃避違規逆向而來的蔡婦，沒有過失可言，據此判決黃男無罪，可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法