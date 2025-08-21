為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    一根菸蒂釀禍！ 苗栗南苗商圈火警燒2店面 男子下場出爐

    苗栗市南苗商圈店鋪於去年8月22日發生火警，消防人員獲報到灌救。（記者彭健禮翻攝）

    苗栗市南苗商圈店鋪於去年8月22日發生火警，消防人員獲報到灌救。（記者彭健禮翻攝）

    2025/08/21 08:32

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市南苗商圈連棟的兩店面於去年8月22日發生火警，消防人員獲報到場迅速撲滅火勢，未造成人員傷亡。事發當時，商家尚未開門營業，消防起初懷疑起火原因可能是電氣因素，但經調查，竟是事發前22分鐘在門口抽菸的周姓男子亂丟菸蒂所引發；周男吃上犯失火燒燬他人物品罪，被苗栗地方法院判處拘役50日。

    苗栗縣消防局於去年8月22日早上7點51分獲報，指苗栗市天雲街有民宅火警，消防人車到場，發現連棟兩店面之間的裝潢竄出火舌、內部冒出濃煙，確認無人受困後，迅速撲滅火勢，不過兩店面門口處周邊的天花板等也受損。

    因事發當時，商家尚未開門營業，消防起初懷疑是電氣因素，但於起火處、也就是兩店面中間柱子下方，未發現電器用品、電路配線等殘跡，反而找到一根菸蒂。經調閱周邊監視器影像，火警發生前22分鐘，周男曾騎機車停靠於店家前抽菸，並將菸蒂隨手丟棄於起火點柱子下方，之後發生火災。

    周男坦承有於該處抽菸並丟棄菸蒂，但辯稱他是丟在路上，不是往角落丟，但監視器影像確鑿，法官認周男所言不足採，並依消防局鑑定報告，認此火災之起因，應是周男將未熄滅之菸蒂棄置在起火點之柱子下方，因此引燃該處之木屑、雜草等可燃物質，導致失火燒燬店家物品，至為明確。

    法官認為，周男之疏失雖未造成人員傷亡，但已造成他人財產損失，且對公共安全造成一定程度之危害，兼衡其過失情節、智識程度、生活狀況及迄未與受害者達成和解等一切情狀，依失火燒燬他人物品罪，判周男拘役50日，如易科罰金，以1千元折算1日。全案可上訴。

