看大稻埕煙火變全武行！搶位爆肢體衝突 頭髮被扯斷……

大稻埕昨晚施放煙火，在忠孝碼頭有民眾因觀賞位置發生爭執，在口角之餘還上演全武行，甚至有人被扯斷頭髮，衝突畫面在網路引發瘋傳。（圖擷自threads）

2025/08/21 08:19

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕昨日晚間大稻埕夏日節施放300秒主題煙火秀，包含大稻埕及忠孝碼頭都被人潮擠爆，期間有民眾因觀賞位置發生爭執，在口角之餘還上演全武行，有人被壓制在地上，甚至有人被扯斷頭髮，衝突畫面在網路引發瘋傳，警方獲報到場處理，並依《社會秩序維護法》將其中3人移送簡易法庭裁罰。

綜合媒體報導，昨日晚間新北市三重區忠孝碼頭有民眾因煙火觀賞位置爆發衝突，據現場目擊者描述，一名50歲吳姓婦人用寶特瓶替短暫離開上廁所的丈夫占位子，不料一名22歲盧姓女子略過寶特瓶走向前方拍照，遭到吳婦指責搶位，後續盧女的25歲林姓男友及吳婦丈夫也加入爭論。

在煙火施放時雙方雖一度暫停爭執先觀看煙火，但在煙火施放完後，雙方又因推擠再度爆發衝突，這次甚至直接大打出手，過程中吳婦疑似情緒失控，竟拉扯盧女的長髮猛力甩動，甚至扯斷頭髮。吳婦還加入丈夫與林男的扭打，甚至持寶特瓶潑灑，相關畫面全被現場民眾拍下。

後續警方到場進行處理，初步調查包括林男、吳女及丈夫均有動手，3人皆涉互毆行為，依違反社會秩序維護法第87條第2款互相鬥毆，將3人移送三重簡易法庭裁罰，雙方目前雖未提告，但堅持前往醫院驗傷。

在社群上可看到一些網友陸續張貼衝突畫面，網友紛紛直呼「越來越多沒水準的，還有沒公德心的人」、「阿姨戰鬥力真的很強，把人家頭髮扯下來真的很扯」、「警察們真的辛苦了，外面指揮交通很忙碌還要進來處理這些事」等。

