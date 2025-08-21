南投1至7月取締2.9萬件重大交通違規 407件酒駕移送法辦

南投警方啟動夜間加強取締交通違規勤務，攔查酒駕等違規行為。（南投縣警察局提供）

2025/08/21 06:57

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣近期發生改裝車隊，利用假日深夜在山區或省道進行危險駕駛，影響居民安寧並衍生交通安全疑慮，南投縣警察局啟動專案勤務，針對台14線、台16線等重點路段加強取締車輛違規行為，經統計今年1至7月，已取締重大交通違規共計2萬9527件，包括酒駕708件，其中酒測值超標，依公共危險罪移送法辦有407件。

南投縣警察局表示，近期縣內許多重要道路，常出現車輛成群結隊呼嘯而過，造成噪音擾民，以及合歡山武嶺地區有車輛遮蔽車牌，於停車場進行燒胎等危險駕駛。為防止此類事件持續發生，警察局啟動專案勤務，要求各分局，依轄區交通特性調整執勤時段，於台14線、台16線等重點路段加強取締作為，包括深夜至凌晨時段針對改裝車、危險駕車及酒後駕車加強稽查，勤務重點除路檢攔查外，也實施淨牌專案，查處遮蔽、污損或不當變造車牌情形。

警察局交通警察隊強調，南投警方1至7月已取締2萬9527件重大交通違規，包括超速、闖紅燈及酒後駕車等，其中酒駕仍是造成交通事故的主因之一，今年已取締酒駕708件，包括汽車酒駕231件、機車酒駕477件，酒駕依道路交通管理處罰條例最高可處12萬元罰鍰並吊銷駕照，酒測值超標，則依刑法公共危險罪移送法辦，呼籲駕駛人切勿心存僥倖，以免觸法受罰，也避免衍生重大傷亡交通事故，害人害己。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

南投警方啟動加強取締交通違規勤務，並實施淨牌專案，查處車輛有無遮蔽、污損或不當變造車牌情形。 （南投縣警察局提供）

