恐怖畫面曝光！一中商圈爆隨機攻擊 半裸男埋伏狂毆買宵夜婦人

半裸男隨機攔車攻擊婦人，看到婦人騎機車入巷，用手推倒機車。（記者蔡淑媛翻攝）

2025/08/21 06:22

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市一中商圈16日凌晨一名69歲婦人騎機車為家人宵夜回家途中，行經太平路巷子，竟遭半裸男子隨機攔車毆打，還持大鐵罐猛打頭，怒飆三字經，幸婦人頭載安全帽保護，但臉部、身上多處傷勢，警方找到該名打人男子，認為男子情緒有異常，但非現行犯而放走，造成附近民眾人心煌惶，害怕再被隨機攻擊，當地里長游金隆痛斥猶如新竹早餐店被砸店的翻版。

該巷口監視畫面顯示，這名赤裸上半身的男子先在路邊撿拾鐵罐後，走進巷子，發現後面老婦騎機車進巷子，先是走進騎樓，待婦人經過後就動手推倒機車，腳踹婦人，並大罵三字經，左手連續朝老婦臉部揮拳，接著右手持鐵罐打頭，看到老婦揮手阻擋，最後氣憤把鐵罐猛砸向婦人頭部，大搖大擺離開。

婦人見半裸男離去，嚇得趕緊把機車扶起離開，在家人陪同下報警，並就醫驗傷，幸運當時頭戴安全帽，但臉部、前胸、雙手及腳部都有多處擦挫傷，醫師交代要休養3天。

中市北區錦平里長游金隆表示，老婦報警就醫，與警方相約隔天晚上做筆錄，沒想到承辦警員後來以當晚事多，竟再約老婦於第3天凌晨2點到派出所做筆錄，讓老婦及家人相當傻眼，但仍依約前往完成報案程序。

游金隆說，沒想到警方事後找到打人男子，認為男子疑似情緒異常，但因非現行犯，讓男子離開，這讓婦人及家人非常害怕，事發地點的住戶更是人心煌惶，擔心被隨機攻擊。

同樣在16日，新竹發生男子到早餐店借廁所遭拒竟砸店、毆打店員，警方到場後以李男情緒不穩不適合逮捕，告誡後放走，該男又返店叫囂挑釁的離譜事件，游金隆氣憤說，台中不但發生半裸男隨機攔車攻擊婦女，從做筆錄到抓到嫌犯又放走，過程荒腔走板，治安已經亮紅燈。

半裸男隨機攔車攻擊婦人，看到婦人騎機車入巷，用手推倒機車、腳踹婦人。（記者蔡淑媛翻攝）

半裸男隨機攔車推倒，並揮拳毆打婦人。（記者蔡淑媛翻攝）

半裸男隨機攔車推倒，並揮拳毆打婦人，拿手上的大鐵罐打頭。（記者蔡淑媛翻攝）

半裸男隨機攔車推倒，並揮拳毆打婦人，拿手上的大鐵罐打頭，再用力砸頭。（記者蔡淑媛翻攝）

半裸男隨機攔車攻擊婦人後，大搖大擺離開。（記者蔡淑媛翻攝）

監視器拍到半裸男事前路邊挑撿鐵罐，疑似預謀攻擊。（記者蔡淑媛翻攝）

