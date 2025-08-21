「林志玲嫁妝」醬油廠內鬥未熄！20年女婿廠長被控偷拍機密

東成醬油內鬥未熄，三弟告大哥的女婿、20年廠長妨害秘密，檢方不起訴後，東成再聲請自訴，台南地方法院也裁定駁回。（記者吳俊鋒攝）

2025/08/21 06:27

〔記者王捷／台南報導〕台南名產東成醬油曾獲選成為名模林志玲的嫁妝，生產東成醬油的東懋食品卻因家族接班問題衍生醬油釀造作假等風波，今年公司又懷疑在工廠任職已20年的鄭姓廠長在廠內裝設監視器，疑拍攝產品秘密，提告妨害秘密不起訴後，聲請自訴，再被台南地院裁定駁回。

鄭登奇1958年創辦東懋食品，2022年過世；原任總經理的長子鄭旭峰指控遭胞弟踢出經營團隊，並解僱他的女婿鄭廠長，隨後鄭旭峰另成立九日喬公司；目前東懋由二代老三鄭舜日掌權，隨後對鄭廠長提出妨害秘密告訴，原因是在廠區設監視器。

東懋指控，廠區是非公開空間，鄭男未經同意裝設私人監視器，涵蓋員工動線、包裝作業，恐涉錄下製程細節，但是鄭廠長辯稱，是為拍攝地下室的金庫、防盜，才裝設監視器；東懋再主張，拍攝角度拍入廠房區域不符常理，此外，鄭男離職後，加入鄭旭峰的九日喬公司，與東懋食品業務範圍相近，動機更可疑。

南檢認為，監視器角度朝向地下室通道很正常，且鄭男有20年的資歷，對設備配置、製造流程應該很熟悉，不用另外錄影蒐證，架設監視器也可能是為了防盜，不算無故錄影，做不起訴處分。東懋不服聲請再議，台南高分檢也維持不起訴。

後來，東懋食品向台南地院聲請准許自訴，但是「自訴」是對不起訴的外部監督，這要證據已達起訴門檻為前提，且審查證據不能超過原卷證據範圍，合議庭檢視資料，也覺得鄭男在下班時段監看地下室入口沒有不對，所以裁定駁回，不可以抗告。

