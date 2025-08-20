設局砍死20歲阿兵哥 行凶少年及共犯判決出爐

兩派人馬在釣蝦場2樓包廂大亂鬥，20歲王姓軍人命喪刀下。（翻攝資料照）

2025/08/20 22:33

〔記者李立法／屏東報導〕陸軍333旅20歲王姓一兵疑因債務問題被黃姓男子設局，赴約遭17歲許姓少年持西瓜刀砍成重傷，失血過多送醫不治。行凶少年及黃男等多名共犯經檢方依傷害致死罪起訴，屏東地院今天判處黃男10年徒刑，許姓少年判刑8年6個月，另6名未成年共犯分別處以3至7年不等徒刑或予以保護管束，可上訴。

檢警調查，陸軍333旅一兵王男疑與黃男有債務糾紛，卻不接電話，黃男去年6月間透過雙方都認識的友人，邀王男到屏東市一家複合式釣蝦場唱歌。黃男當晚與許姓少年等多名友人先趕到釣蝦場，許姓少年從黃男車上抄出一把西瓜刀藏在外套內，眾人在1樓包廂幫友人慶生。

王男與多名未成年友人不久後抵達釣蝦場，直接上2樓包廂，樓下包廂內的黃男等人接到訊息，隨即上2樓，雙方在包廂內一言不合發生大亂鬥，許姓少年拿出西瓜刀砍王男10餘刀，王男四肢及背部多處被砍傷，現場血跡斑斑，雙方都有人掛彩，黃男趕緊將受傷的同行友人送醫；而傷勢嚴重的王男送醫後，因腿部動脈及靜脈大量出血，傷重不治。

警方據報，循線將涉案的黃男及多名未成年共犯逮捕到案，在屏東市六塊厝附近水溝尋獲凶器西瓜刀，涉案黃男、許姓少年及多名未年共犯被檢方依傷害致死等罪起訴。

