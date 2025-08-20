沒開幕就遭冒名「新光三越小北門店」假粉專詐騙 警方出手了

新光三越小北門店還沒營業就被詐團盯上，冒名設粉專投廣告，公司蒐證追責，警方籲民眾購買前先查證並可打110求助。（資料照）

2025/08/20 20:51

〔記者王捷／台南報導〕最近引起話題的台南新光三越小北門店，預計本月29日試營運，還沒開幕就疑遭詐騙集團盯上，歹徒冒名設臉書粉專、投放詐騙廣告，轄區警五分局看到PO文後主動偵辦，呼籲民眾要小心，有類似受騙狀況可尋求警方協助。

新光三越PO文指出，近期發現不肖人士假借公司名義，經營粉絲專頁並投放廣告販售離子夾與香水，內容以活動名義吸引點擊，恐誘導民眾登入或填寫個資。公司強調，該專頁非屬新光三越設立，相關行為已侵害商標等權益，已著手蒐證並啟動法律程序，將對冒名者追究責任，以防品牌遭濫用與消費者受害。

警五分局發現後，立即主動偵辦、請新光三越到警所製作筆錄，並提醒民眾，詐騙手法常以知名品牌或名人包裝訊息，誘使被害人購買或投資，一旦輕信便可能遭受財物損失或個資外洩；購買前務必小心求證，最直接的方式是向業者詢問來源與真偽，確認資訊無誤再下單或付款。

另外，民眾若在社群平台見可疑專頁或被要求提供帳號密碼與金融資料，應立即停止操作並保留相關畫面，隨時撥打110請求協助，警方將與業者合作，追查冒名與投放詐騙廣告來源，降低大眾受騙風險。

新光三越說，開幕後的正式活動與資訊均以公司既有管道發布，內容以清楚、可查證為原則，請民眾認明官方資訊來源，切勿因不明廣告的限時、獨家等字眼而匆促操作，以免落入詐騙圈套。

