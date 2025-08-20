為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    黑道砸店！警超扯理由放人 Google被改「臭俗辣派出所」急關閉

    新竹男子借不到廁所暴走砸店。（記者蔡彰盛翻攝）

    2025/08/20 22:54

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕新竹市一名男子到早餐店借廁所遭拒，竟暴走砸店、毆打店員，被南門派出所警方帶走。但男子馬上獲釋，又跑回店外咆哮，引發外界質疑竹市警方任意放人，威脅到市民安全。派出所的Google資訊被改成「臭俗辣派出所」，網友灌爆1星負評，結果今天（20日）已搜尋不到南門派出所，疑似已關閉地點資訊。

    事發於16日清晨，醉酒李姓男子跑到新竹市林森路上一家早餐店借廁所，店家拒絕，李男竟情緒失控，喊說自己幫派成員，接著動手砸店，甚至掌摑店員，嚇得店家報警。李男被警方帶走後，東區南門派出所所長稱李男情緒失控，不適合逮捕，直接放走李男。李男離開派出所後折回早餐店，對著店家叫囂，嚇壞老闆娘，當場哭著哀求「你不要再來了，我們怕你了！」

    事件曝光後輿論炸鍋，痛批新竹市警察放任黑道威脅善良市民的人身安全，南門派出所的Google評論被灌爆1星負評，名稱更是被改為「臭俗辣新竹市東區南門派出所」。隨後網友發現Google評論被關閉，今天則是直接連「南門派出所」的地點都搜尋不到。為了滅火，新竹市警局今天發聲向外界道歉，坦承處置未完善，後續將追究相關人員責任。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    南門派出所的Google名稱一度被改成「臭俗辣派出所」。（圖翻攝自新竹爆料公社）

