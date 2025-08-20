手機與機車藏定位 恐怖夫全天監控妻子行蹤

恐怖夫手機與機車藏定位，全天監控妻子行蹤。（情境照）

2025/08/20 19:56

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕恐怖！新竹張姓男子為了監控妻子的一舉一動，竟在妻子手機內加裝一張SIM卡，被發現後，又在妻子的機車上藏放具有定位功能的手機，又被發現則揮拳痛毆妻子洩憤，妻子憤而提告休夫，新竹地院判准。

結婚7年育有1女的陳女說，夫妻因感情失和，長期聚少離多，僅假日期間偶爾會一同帶女兒出門，先生張男有極高控制欲，多次以手機監控她行蹤，111年11月她赫然發覺自己手機内遭張男安裝2張SIM卡，嗣後雙方為此事發生爭執互相拉扯，她手腕、腳遭毆打流血成傷。

去年5月她整理機車時，在底部發現黑色袋子内竟裝有張男的備用手機，該手機更開啟定位功能，她驚覺遭先生以手機全天候監控日常生活或社交活動軌跡，當下心生畏懼進而噁心不適，她強忍内心恐懼完成原定心理諮商，並將手機送至警局失物招領，經張男領回後，又放回家中充電，讓她内心產生巨大精神壓力，情緒低落而致多日失眠。

幾天後她到機車行保養機車，店家於更換電瓶時，再次發現張男將開啟定位功能的備用手機放在機車内，此次更變本加厲，將手機藏在電瓶箱旁並以螺絲上鎖，更不易察覺。

事後二人為此事爭執進而扭打，她被搶走手機後，情緒崩潰大哭，雙側大腿被打挫傷瘀青，右側食指擦傷；因過度害怕借住朋友家，再由友人陪同報案後自行就醫。

經陳女聲請保護令，新竹地方法院裁定核發民事暫時保護令，張男則聲稱妻子有外遇。

法官認為，依事證足見夫妻間個性不合、先生家暴、妻子疑似外遇等問題有所糾葛，並長期持續分居迄今，婚姻中夫妻彼此扶持特質已無法續存，夫妻感情趨於淡漠，已與婚姻本質有違，已構成難以維持婚姻之重大事由，而雙方對於婚姻破綻事由發生均應負責，因此判准離婚。

