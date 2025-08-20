為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    手機與機車藏定位 恐怖夫全天監控妻子行蹤

    恐怖夫手機與機車藏定位，全天監控妻子行蹤。（情境照）

    恐怖夫手機與機車藏定位，全天監控妻子行蹤。（情境照）

    2025/08/20 19:56

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕恐怖！新竹張姓男子為了監控妻子的一舉一動，竟在妻子手機內加裝一張SIM卡，被發現後，又在妻子的機車上藏放具有定位功能的手機，又被發現則揮拳痛毆妻子洩憤，妻子憤而提告休夫，新竹地院判准。

    結婚7年育有1女的陳女說，夫妻因感情失和，長期聚少離多，僅假日期間偶爾會一同帶女兒出門，先生張男有極高控制欲，多次以手機監控她行蹤，111年11月她赫然發覺自己手機内遭張男安裝2張SIM卡，嗣後雙方為此事發生爭執互相拉扯，她手腕、腳遭毆打流血成傷。

    去年5月她整理機車時，在底部發現黑色袋子内竟裝有張男的備用手機，該手機更開啟定位功能，她驚覺遭先生以手機全天候監控日常生活或社交活動軌跡，當下心生畏懼進而噁心不適，她強忍内心恐懼完成原定心理諮商，並將手機送至警局失物招領，經張男領回後，又放回家中充電，讓她内心產生巨大精神壓力，情緒低落而致多日失眠。

    幾天後她到機車行保養機車，店家於更換電瓶時，再次發現張男將開啟定位功能的備用手機放在機車内，此次更變本加厲，將手機藏在電瓶箱旁並以螺絲上鎖，更不易察覺。

    事後二人為此事爭執進而扭打，她被搶走手機後，情緒崩潰大哭，雙側大腿被打挫傷瘀青，右側食指擦傷；因過度害怕借住朋友家，再由友人陪同報案後自行就醫。

    經陳女聲請保護令，新竹地方法院裁定核發民事暫時保護令，張男則聲稱妻子有外遇。

    法官認為，依事證足見夫妻間個性不合、先生家暴、妻子疑似外遇等問題有所糾葛，並長期持續分居迄今，婚姻中夫妻彼此扶持特質已無法續存，夫妻感情趨於淡漠，已與婚姻本質有違，已構成難以維持婚姻之重大事由，而雙方對於婚姻破綻事由發生均應負責，因此判准離婚。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播