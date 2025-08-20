為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    日式料理店用餐慘摔 女顧客尾椎骨折求償158萬判賠4萬

    到新竹日式料理店用餐卻慘摔的女顧客因「尾椎骨折」，向店家求償158萬，新竹地院綜合相關證據，判店家需賠償4萬餘元。（記者蔡彰盛攝）

    到新竹日式料理店用餐卻慘摔的女顧客因「尾椎骨折」，向店家求償158萬，新竹地院綜合相關證據，判店家需賠償4萬餘元。（記者蔡彰盛攝）

    2025/08/20 19:58

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕陳姓女子2年前到某日式料理店用餐，不慎摔傷，導致下背部鈍傷、下背和骨盆挫傷，及疑似下腰痛、尾椎骨折、神經痛等傷勢還衍生後遺症，認為店家當時打掃地板濕滑害她摔倒，憤而提告求償158萬元；新竹地院法官綜合相關證據，判店家需賠薪資損失、精神撫卹金及醫療費賠償金4萬餘元。

    2023年1月3日陳女去新竹某日式料理店用餐，因員工打掃沖洗地面，造成地板濕滑，因未在店內擺設指示標誌、提醒店內用餐消費者遠離濕滑處，導致她使用廁所時摔倒，造成下背部鈍傷、下背和骨盆挫傷、疑似腦震盪症候群、頭暈頭痛、下腰痛、尾椎骨折、神經痛等傷勢及衍生後遺症。

    陳女聲稱花費約5萬元醫療費，提起民事訴訟，請求103萬元工作損失、50萬精神慰撫金與醫藥費等，合計158萬元。

    業者表示，陳女可能走路不慎或上下階梯踩空造成跌倒所致，不能因跌倒就說是地板濕滑；且當時接近打烊時段，她消費結束後才去上廁所，並非以消費者角色使用廁所，與消費關聯性薄弱，認為請求負賠償責任並無理由。

    綜合相關證據，法官認為陳女就其薪資損失部分，並未提出任何工作證明、勞保紀錄或薪資證明以證實其說詞，依醫院診斷證明書所載，只需休養4週，因此僅判給受傷無法工作，4週工資為2萬6400元，另外精神撫卹金判賠1萬元，而醫療費用經計算為6066元，因此判業者應賠陳女4萬2466元。

