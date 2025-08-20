性侵仙女班7女「少龍」過世不受理 助濫開藥方講師判刑4月

性侵仙女班7女「少龍」徐浩城（見圖）過世，獲判公訴不受理，幫助濫開藥方女講師則判刑4月。（資料照）

〔記者張文川／台北報導〕已故的「淫魔教主」、「少龍」徐浩城，生前被控成立「仙女班」，以修煉仙女為由性侵7名女子，並與大學女講師李美華開立中藥調養「仙女班」成員體質；徐男今年2月5日因病死亡，獲判公訴不受理，台北地院日前將李女依違反醫師法「非法執行醫療業務罪」判處4月徒刑、可易科罰金12萬元。可上訴。

徐浩城創立「華興靈修中心」，對外自稱五教共主「少龍」，涉假藉「道主」權威對6名20多歲的女信徒伸出狼爪，台北地檢署2020年依13件強制猥褻罪、1件強制性交未遂罪將他起訴，今年2月5日，72歲的徐男因病離世，北院5月依法判決公訴不受理。

北檢起訴指出，徐浩城與李美華還涉違反醫師法，無照為女信徒開處方等違法醫療行為，檢方認為李美華是幫助犯，替徐浩城向信徒轉達「調養身體、提升靈性」中藥方的相關指示，徐開立「解燥熱」中藥藥方，內含柴胡清肝湯、保元柴胡清肝散、黃連上清丸等10種藥材，並開立「平時保養」藥方，含有參茸固本丸、還少丹、人參養榮湯等5種藥材。

李美華則在「道宮聯誼會」Line群組內，統計仙女班成員的訂購數量，將藥單交付予藥商調劑，對方拍照回傳藥方，李女再向徐請示，徐收到再手寫修改種類、劑量，李美華再傳給藥商訂購「解燥熱」56帖、「平時保養」47帖，以每帖200元、300元賣給仙女班成員，透過物流公司送至台北、台中的道場分派。

李美華不認罪，供稱藥方是30年前拜徐浩城為師時，就在流傳使用，「我吃起來有效才分享」，她不知是徐浩城開藥，但證人作證表示都是李女幫徐居間傳遞藥材訂購、轉達用藥指示、分藥，法官認定李女破壞醫療秩序，影響他人身體健康，犯後態度不佳，量處4月徒刑。

