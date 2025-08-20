走私入境遭攔查 桃機首見毒團成員意圖逃跑毆打關員

桃園機場管制區內日前陸續發生3起販毒集團成員走私毒品入境被攔查後企圖逃跑事件，其中一起犯嫌甚至動手毆打海關關員，所幸最後都被制伏，未能得逞。（記者朱沛雄攝）

2025/08/20 18:24

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕桃園機場管制區內日前陸續發生3起販毒集團成員走私毒品入境被攔查後企圖逃跑事件，其中一起犯嫌甚至動手毆打海關關員，所幸最後都被制伏，未能得逞。據了解，這是桃園機場開站以來首次傳出販毒集團成員走私毒品遭攔查後，企圖逃跑及毆打海關關員事件，也有關員因此受傷。對此，關務署台北關表示，因案件已移送檢調偵辦，不便多做回應。

據了解，今年5月間，關務署台北關關員在第二航廈管制區內海關紅線檯，查驗一名旅客手提行李時，該名旅客突然朝入境大廳狂奔，海關關員見狀隨即追出，並大聲通報值班航警協助攔截，航警局保大2位警員及時協助將該犯嫌制伏。此外，今年7月間，有一名旅客在第一航廈被海關關員攔查時，竟對查驗人員臉上揮拳企圖逃跑，面對歹徒施暴，關員仍奮勇上前阻止不讓其逃脫，卻因而掛彩、受傷。

請繼續往下閱讀...

最後一起發生在本月初，一名身穿黑衣身材壯碩的男性旅客，在第二航廈海關檢查區接受關員調查時，突然在檢查線上逃竄、試圖衝出管制區，黑衣男逃跑過程不慎滑倒，關員見狀立即上前壓制，並通報航警到場協助上銬。

上述3起案件關員都有在犯嫌身上查獲毒品。對此，關務署台北關並未正面回應，僅表示，案件已經移交檢調偵辦，目前無法提供相關資料。

資深官員指出，販毒集團交通走私毒品入境桃園機場被海關人員攔查，竟然企圖逃跑甚至毆打值勤海關人員，而且在3個月內就發生了3起，可以說是前所未聞。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法