    掏空遠航36億》張綱維延押庭盼具保處理飛機 檢建請續押

    高院今提訊遠東航空董事長張綱維開延押庭。（記者楊心慧攝）

    高院今提訊遠東航空董事長張綱維開延押庭。（記者楊心慧攝）

    2025/08/20 17:28

    〔記者楊心慧／台北報導〕遠東航空董事長張綱維涉掏空遠航36億元，去年被台北地院判刑15年後，法院命他戴上電子腳環接受科技監控，上訴高等法院審理中；由於張綱維今年7度違反監控規定，有逃亡之虞，遭法院收押，高院今開延押庭，張綱維主張沒有逃亡意圖，並稱盼能具保照顧癌末母親，以及讓他處理停在台北松山機場、桃園機場飛機，但高檢署檢察官認為張綱維有逃亡之虞，有羈押必要。

    張綱維的羈押期將於9月1日午夜屆滿，高院今提訊張綱維開延押庭，高檢署檢察官認為張綱維犯罪嫌疑重大，客觀上可預期逃匿以規避審判程序進行及刑罰執行之可能性甚高，有逃亡之虞，且有羈押必要，建請高院延長羈押。

    張綱維主張沒逃亡意圖，並稱癌末母親已暴瘦9公斤，加上民航局通知還有7架飛機停在機場，對外發新聞稿不要浪費資源，另有印尼買家等他交保，相關事務僅他能處理，飛機需高額處理費及處理方式才能移除，否則如同大型金屬垃圾躺在機場，並有各種物權、債權問題，懇請庭上能讓他具保。

    張綱維律師吳維雅主張，張綱維每次都有準時報到，也不可能放任病母及幼子在台，沒有羈押原因，盼高院能考量替代處分，他已記取教訓，一定會按照指示。

    台北地院去年10月一審宣判後，命令張綱維配戴電子腳環，不得接近機場、港口、海岸線等地，且每週三須向住處轄區派出所報到。未料，張綱維2月至4月7度違反監控規定被發出示警，其中2度接近苗栗塭仔頭漁港，法官4月2日指揮法警將張拘提到庭，開羈押庭。張綱維不服，抗告至最高法院，審理後認定高院裁定沒有違誤，駁回抗告確定。

    圖 圖
    圖 圖
    熱門推播