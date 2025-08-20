花蓮前玉里鎮長蔡秋龍涉貪判11年 親信亮刀恐嚇公務員判6個月

蔡秋龍（見圖）涉挪用里長事務補助費部份，依侵占公有財物罪判處11年。當時被稱為鎮長親信的清潔隊員李浚溢涉嫌在2020年4月對公所公務員亮刀恐嚇，被法院依強制罪判處6個月徒刑，得易科罰金。（資料照）

2025/08/20 16:58

〔記者王錦義／花蓮報導〕前國民黨籍、花蓮縣玉里鎮長蔡秋龍涉嫌挪用里長事務補助費為自己公關費，2022年7月被依貪污治罪條例起訴。花蓮地方法院審理後，挪用里長事務補助費部份今天依侵占公有財物罪判處11年，跟包商借貸疑似賄款部份證據不足獲判無罪。而當時被稱為鎮長親信的清潔隊員李浚溢涉嫌在2020年4月對公所公務員亮刀恐嚇，被法院依強制罪判處6個月徒刑，得易科罰金。

前玉里鎮長蔡秋龍2018年勝選入主鎮公所後爭議不斷，上任後從清潔隊借調隊員李浚溢出任建設課要職，被公所人員私下稱為「地下鎮長」。檢調人員查出，被告李浚溢2020年4月8日晚間，與同為公所建設課同事，在玉里鎮某餐廳內因故起爭執，被告李浚溢竟基於恐嚇及強制之犯意，持外觀似西瓜刀之物，對被害人出言恐嚇，並拉扯被害人衣領要將其拉至門口，使被害人心生畏懼並行無義務之事。

2022年3月檢調人員偵辦蔡秋龍涉貪案件，持法院核發的搜索票，搜索玉里鎮公所、鎮長蔡秋龍及相關標案承辦人員辦公位置及住處，共計搜索15處所、涉案被告李浚溢遭法院羈押禁見獲准，7月起訴後以50萬元交保。法官審理後認為，被告李浚溢身為公務員，竟率對同事施予暴行及出言恐嚇，迄今未賠償被害人等犯後態度、前科素行等，依強制罪處有期徒刑6月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

而針對被告蔡秋龍就大禹壘球場案、璞石藝術館設施改善計畫、舊游泳池改善計畫標案、路面鋪設工程標案、擋土牆工程標案、玉水圳公園工程標案、其他小型工程案等採購案，與得標廠商間有行收賄賂部分，法官認為，因檢察官所舉證據尚無不足證明有不正利益及對價關係之存在，依罪疑為有利被告認定之原則，自應為無罪之諭知。

