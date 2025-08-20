為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    嘉義布袋港突現重兵戒備 收容人機動移監至澎湖監獄服刑

    台灣機動移監收容人，在監獄管理員、岸巡及警方接獲下抵澎。（記者劉禹慶攝）

    台灣機動移監收容人，在監獄管理員、岸巡及警方接獲下抵澎。（記者劉禹慶攝）

    2025/08/20 17:07

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖至嘉義布袋藍色公路，每年夏季船班穿梭期間，肩負起2地交通運輸重責。今天嘉義布袋港突然重兵戒備，出現多名警察及海巡站崗，隨後在監獄管理員戒護下，31名收容人登船移監澎湖監獄，澎湖監獄強調，這是例行性機動移監，並無異常。

    今天嘉義布袋港顯得氣氛相當緊張，31名收容人從台北監獄移監澎湖監獄，除了監獄派出大批監獄管理員全程戒護，1名管理員看管3至4人外，嘉義警察及岸巡弟兄也在旁警戒，如臨大敵、小心戒備，讓搭船民眾相當緊張，船公司將上層甲板隔離，避免乘客與收容人接觸，收容人澎湖下船後，直接由遊覽車載運回澎湖監獄。

    澎湖監獄原為全國煙毒專責監，收容15年以上重刑再犯收容人，法定收容人數約1600人，前幾年因疫情緣故，收容人不得任意轉移，因此剩下不到千人，由於近來台灣監獄大爆滿，北中南容量都出現不足，所以矯正署採取機動移監方式，將台灣監獄部分收容人移轉至澎湖監獄。

    澎湖監獄是煙毒專責監，民眾擔憂由各地轉移過來的收容人，恐將造成囚情不穩，引發地方治安疑慮。但澎湖監獄表示，機動移監多是詐欺、公共危險罪等輕犯，很快就會服刑期滿出獄，其中不少是澎湖人，考量探監方便等因素，才自7月起展開移轉，高雄已移轉3梯次近百人入澎湖監獄服刑。

    收容人搭乘遊覽車，前往澎湖監獄。（記者劉禹慶攝）

    收容人搭乘遊覽車，前往澎湖監獄。（記者劉禹慶攝）

    圖 圖
    圖 圖
