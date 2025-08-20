大贏家！彰縣警局破案績效6大獎 員林分局狂掃4冠

彰化縣警局長陳明君（右2）頒獎表揚分局團體組績優單位。（圖由縣警局提供）

2025/08/20 16:37

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局今天（20日）頒發今年第2季偵查犯罪績效評核績優單位與個人獎，6大獎項中，員林警分局一口氣狂掃4項冠軍，且還是團體組連續4季第1名，林厝派出所也獲甲種派出所4連霸，堪稱最大贏家。時任員林分局長吳詠傑已調陞新竹縣警局主任秘書，他獲悉後表示員林分局同仁都相當打拚，4連霸與有榮焉。

彰化縣警局長陳明君今天利用局務會報頒發6大組獎項，其中，分局團體組第1名員林分局，偵查隊團體甲組第1名員林分局偵查隊；偵查隊團體乙組第1名刑警大隊偵一隊；甲種分駐（派出）所組第1名員林分局林厝派出所；乙種分駐（派出）所第1名員林分局大村分駐所；丙種分駐（派出）所第1名鹿港分局外中派出所；偵查隊個人組績優人員第1名刑警大隊小隊長楊啟文。

特別的是，在這6大組獎項中，員林分局就狂掃4項冠軍，堪稱最大贏家。員林分局偵防績效評核，去年第3季、第4季均榮獲分局團體組第1名，今年第1季也是第1名，第2季再度奪冠，4連霸實屬不易。此外，員林分局林厝派出所也獲得甲種派出所跨季第1名4連霸殊榮。另外，偵查隊個人組10位績優人員中，員林分局偵查隊也囊括第2、4、5名。

時任員林分局長吳詠傑說，員林分局在他任內囊括4項冠軍，且還是團體連續4季第1，大家為維護地方治安穩定打拚，他也感到與有榮焉。

績優甲種分駐所與派出所。（圖由縣警局提供）

