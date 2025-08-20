為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    大贏家！彰縣警局破案績效6大獎 員林分局狂掃4冠

    彰化縣警局長陳明君（右2）頒獎表揚分局團體組績優單位。（圖由縣警局提供）

    彰化縣警局長陳明君（右2）頒獎表揚分局團體組績優單位。（圖由縣警局提供）

    2025/08/20 16:37

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣警局今天（20日）頒發今年第2季偵查犯罪績效評核績優單位與個人獎，6大獎項中，員林警分局一口氣狂掃4項冠軍，且還是團體組連續4季第1名，林厝派出所也獲甲種派出所4連霸，堪稱最大贏家。時任員林分局長吳詠傑已調陞新竹縣警局主任秘書，他獲悉後表示員林分局同仁都相當打拚，4連霸與有榮焉。

    彰化縣警局長陳明君今天利用局務會報頒發6大組獎項，其中，分局團體組第1名員林分局，偵查隊團體甲組第1名員林分局偵查隊；偵查隊團體乙組第1名刑警大隊偵一隊；甲種分駐（派出）所組第1名員林分局林厝派出所；乙種分駐（派出）所第1名員林分局大村分駐所；丙種分駐（派出）所第1名鹿港分局外中派出所；偵查隊個人組績優人員第1名刑警大隊小隊長楊啟文。

    特別的是，在這6大組獎項中，員林分局就狂掃4項冠軍，堪稱最大贏家。員林分局偵防績效評核，去年第3季、第4季均榮獲分局團體組第1名，今年第1季也是第1名，第2季再度奪冠，4連霸實屬不易。此外，員林分局林厝派出所也獲得甲種派出所跨季第1名4連霸殊榮。另外，偵查隊個人組10位績優人員中，員林分局偵查隊也囊括第2、4、5名。

    時任員林分局長吳詠傑說，員林分局在他任內囊括4項冠軍，且還是團體連續4季第1，大家為維護地方治安穩定打拚，他也感到與有榮焉。

    績優甲種分駐所與派出所。（圖由縣警局提供）

    績優甲種分駐所與派出所。（圖由縣警局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播