花蓮前玉里鎮長蔡秋龍涉貪判11年 公所承辦人驗收不實也判刑

2025/08/20 16:37

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣玉里鎮長蔡秋龍2022年涉貪遭花蓮地檢署起訴，花蓮地方法院今依侵占公有財物罪判處11年，跟包商借貸疑似賄款部份證據不足獲判無罪。而蔡任內公所建設課吳姓、古姓承辦人員、林姓監造人員針對大禹壘球場案涉嫌驗收不實，法院依犯公務員登載不實罪判處吳姓被告1年6月，林姓被告犯行使業務上登載不實文書等罪，應執行有期徒刑2年；古姓承辦犯貪污治罪條例期約不正利益罪，處有期徒刑1年8月，緩刑5年。

檢調人員查出，被告林姓男子為工程顧問公司負責人，並擔任玉里大禹壘球場案現場監造人員，其明知施工廠商未按圖施作，竟基於業務上登載不實犯意，在2020年5月間，以登載不實竣工確認內容文書向公所申請驗收，被告吳姓男子擔任公所壘球場工程主驗人員，在驗收紀錄虛偽記載「與契約、圖說、貨樣相符」內容，林姓監造則蓋印表明驗收結果符合監造內容，但遭公所政風人員發現有異，遭拒付工程款。

大禹壘球場工程施作得標廠商的陳姓負責人，為求驗收、請款順利，在2021年4月以通訊軟體與公所建設課古姓承辦聯繫，內容承諾被告古姓承辦從公所離職後，可在建設公司任職的條件，希望被告古男能儘速完成驗收付款，並經被告古男同意，但嗣被告古男未即完成該案驗收、付款事宜即從公所離職。

法官認為，被告林男身為監造人員，竟不思協助機關，竟一再於竣工及驗收程序上文過飾非，被告吳男身為主驗人員，竟便宜行事，置公共工程之品質及人民福祉於不顧，分判處2年、1年6月徒刑；被告陳姓負責人犯期約不正利益罪判處6個月；建設課古姓承辦涉犯期約不正利益罪部分，有貪污治罪條例第12條第1項等減刑事由，並審酌其等行為雖有損官箴且影響對於公務機關信賴，但情節尚屬輕微，給予以緩刑5年宣告。

