翁網戀沒見過對方竟奉上提款卡 被騙光積蓄慘淪洗錢人頭

吳翁網戀暈船二度被騙，警方與郵局人員阻詐，才保住最後8萬元。（民眾提供）

2025/08/20 16:37

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名吳姓7旬老翁網戀暈船，沒見過對方竟掏心掏肺奉上提款卡，被騙光積蓄30萬元，還慘淪洗錢人頭帳戶，假女友竟又謊稱匯款30萬港幣，以無法入帳為由要求匯款8萬元手續費，吳翁二度被騙去臨櫃匯款，所幸警方與郵局人員阻詐，吳翁才保住最後現金8萬元。

楠梓警分局調查，吳翁網路交友，認識一名陳姓女子，雙方以老公、老婆互稱，吳翁沒見過對方竟然暈船，先將帳戶提款卡寄給對方，吳翁掏心掏肺，不但被騙光積蓄30萬元，帳戶還淪為洗錢帳戶，慘被警方依違反洗錢防制法送辦。

請繼續往下閱讀...

假女友前天又謊稱匯款30萬港幣給吳翁，卻以帳戶問題無法入帳為由，要求吳翁與假境管局人員溝通，對方誆騙要繳納8萬元手續費，吳翁竟然不疑有他，二度掉入詐騙陷阱，到郵局臨櫃匯款8萬元。

郵局人員發現吳翁遭詐騙，立即通報警方到場處理，2人合力勸說吳翁，逐一解析詐騙手法，吳翁才驚覺又被騙，保住最後現金8萬元。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法