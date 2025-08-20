為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    單攻玉山東峰遭雷擊！ 男女山友全身麻痺、頭濺血

    2025/08/20 16:14

    〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山園區今有男、女山友單日往返攀登玉山東峰，惟近午卻因對流雲系發展旺盛，導致2人遭雷擊，45歲女山友頭部撞擊受傷濺血，57歲男山友則是遭雷擊全身麻痺，考量山區持續落雷，2人經休息後緊急下撤，玉山國家公園管理處則派出4人冒著冰雹與落雷風險馳援，現已接觸到傷者，將前往排雲山莊處置傷勢。

    南投縣消防局表示，近午接獲通報，位在玉山東峰山頂，有男女山友遭雷擊，所幸2人都還有意識，獲報後除立即請求玉管處就近馳援，轄區消防分隊也派出4人上山搜救，盼能儘速接觸到傷者。

    玉管處指出，就受傷山友的通報研判，2人遭雷擊後都還有意識，可能是落雷剛好打在山友附近，女山友頭部後方受傷流血，可能是被雷擊後噴飛的石頭打到，男山友自述全身麻痺，則可能是被雷擊的震波震到一時無法動彈。

    玉管處表示，由於2人都還有意識，加上山頂上落雷持續，便要求2人在休息過後儘速下撤，防止再遭雷擊，排雲山莊則就近派出4名搜救人員上山，下午搜救隊已順利與男、女山友會合，將先前往排雲包紮傷口，預計會在山莊休養一晚後再下山。（16:50更新）（17:27更新）

