阿里山鄉男子遭虎頭蜂螫昏 警車+救護車接力救援搶回一命

嘉義縣阿里山鄉山美村林姓民眾遭虎頭蜂螫傷昏迷，警消合力接駁送醫挽救寶貴性命。（竹崎警分局提供）

2025/08/20 16:15

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣阿里山鄉山美村林姓民眾昨天早上到後山巡視水源，遭虎頭蜂螫傷，回家後全身癱軟昏迷，妻子包竹崎警分局山美新美聯合所求助，所長黃俊彥立即通知119派遣救護車。山區路途遙遠，等救護車到達可能喪失黃金救護時段，警員侯仕伯開巡邏車護送林男到台18線嘉129線路口等待救護車，交由救護車送醫，警消接力救援，在鬼門關前救回林男。

竹崎分局指出，山美新美聯合所所長黃俊彥19日中午12點30分左右遇到高姓婦人來所報案，哭訴先生早上到後山巡視水源遭虎頭蜂螫傷，回到家後就全身癱軟，昏迷不醒，黃俊彥立即打電話通報119派遣救護車，請所內警員侯仕伯會同阿里山鄉山美衛生室護士浦曉佩趕往傷者家中救護。

救護人員到場發現林男因嚴重過敏陷昏迷狀態，不及時送醫會有生命危險，住家位處偏遠山區，救護車到達要花費不少時間，恐失去救援先機，侯仕伯當機立斷，立即以巡邏車護送林男到台18線嘉129線路口，消防局救護車抵達，迅速接手送往嘉義市聖馬爾定醫院。

林男家屬今天到派出所感謝警、消的熱心協助，肯定警方機警才能及時送醫。

