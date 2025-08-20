澎湖查獲快艇載運大麻 市價14億元

澎湖機動查緝隊，查獲市價高達14億元大麻毒品。（澎湖機動查緝隊提供）

2025/08/20 15:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海巡署偵防分署澎湖查緝隊掌握不法集團欲走私毒品來台牟利情資，經報請台灣澎湖地方檢察署主任檢察官郭耿誠指揮偵辦，並由海巡署第十三巡防區統合專案勤務，協同友軍單位共同偵辦，8月在澎湖海域，查獲快艇載運第二級毒品大麻474公斤，市價高達14億元，今（20）日宣布破案。

海巡署澎湖查緝隊經過長期佈線，掌控涉案人員、船筏動態及習性，在澎湖海域展開圍捕及岸際封鎖攔截，查獲40袋不明物品，經初步採驗後為第二級毒品大麻，總重474公斤，倘若該大麻毒品成功走私入境，估計市價逾新台幣14億元。

海巡署偵緝分署將持續加強毒品案件查緝，秉持「三安：國安、治安、平安」及「追本斷源」之精神追查毒品幕後集團，落實行政院「新世代反毒策略2.0」溯源斷根政策，有效遏止毒品進入我國荼毒人心，呼籲民眾若有發現不法，請撥打海巡署「118」報案專線檢舉，冀盼全民齊心，減少毒品危害，共創無毒家園。

澎湖群島海岸線總長約370公里、港口甚多，易成為有心人士偷渡和走私之中繼站，澎湖地檢署已與轄內海巡單位建立緊密合作機制，將加強預防及查緝，斬斷偷渡管道，針對協助偷渡之相關人士，必定從速從嚴偵辦是類案件，絕不寬貸，以維護司法尊嚴及確保國家長治久安。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

澎湖機動查緝隊根據情資，鎖定作案快艇。（澎湖機動查緝隊提供）

