花蓮前玉里鎮長蔡秋龍涉貪侵占7萬餘元 一審判11年

2025/08/20 15:52

〔記者王錦義／花蓮報導〕前國民黨籍、花蓮縣玉里鎮長蔡秋龍涉嫌利用職權，強行向公所工程的得標廠商借貸，借貸金額合計2000多萬元，並挪用里長事務補助費為自己公關費，2022年7月被依貪污治罪條例起訴。花蓮地方法院審理後，挪用里長事務補助費部份依侵占公有財物罪判處11年，跟包商借貸疑似賄款部份證據不足獲判無罪，全案還可以上訴。

花蓮地檢署2021年起經過長期蒐證發現，蔡秋龍與其妻徐惠玲開設建設公司，因財務狀況不佳，涉嫌利用鎮長職務索賄，其中玉里鎮東豐里長2020年因病去世，蔡秋龍指派親信林姓司機代理里長，並從2021年2月起，要求林姓司機領出帳戶中的里長事務補助費，專供蔡秋龍支付個人日常開銷、個人公關等費用，涉嫌侵占公款。

法院審理後認為，被告蔡秋龍與其妻徐惠玲、林姓司機明知里長事務補助費屬公款性質，竟共同基於侵占公有財物之犯意，於2021年2月起，將林姓代理里長期間所核發的事務補助費，挪為供被告蔡秋龍支付個人日常開銷等費用，共同侵占共計7萬142元公款，被告徐惠玲則基於幫助犯意，協助其等進行帳戶核對及記帳。

法官認為被告蔡秋龍有損官箴且破壞人民對於公務機關執行職務公正性的信賴，且被非偶一為之而係持續相當時日，一審依侵占公有財物罪，判處被告蔡秋龍有期徒刑11年，褫奪公權五年；其妻徐惠玲依幫助犯侵占公有財物罪，處有期徒刑5年6月，褫奪公權4年；林姓司機犯侵占公有財物罪，處有期徒刑2年，並應自本判決確定之日起4年內，向公庫支付新台幣10萬元，褫奪公權2年，考量犯後態度，法官給予林男緩刑5年。

蔡秋龍曾任玉里鎮鎮民代表，花蓮縣政府南區服務中心主任，2018年退出國民黨，以無黨籍身分贏得玉里鎮長選舉，上任後短短3年多公所人事頻繁被換掉，2022年3月遭檢方調查羈押獲准，7月起訴後以60萬元交保，蔡未申請復職，也未參選2022年底鎮長選舉。

