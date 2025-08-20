婦人牽車上行人道 未熄火2度暴衝全都錄

婦人機車暴衝，機車向前暴走，婦人被離心力拋出。（馬路益燒肉飯提供）

2025/08/20 15:22

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市知名小吃馬路益燒肉飯，由於對面是城隍廟，原本就是交通要衢，人車往來頻繁，加上日治時期規劃街道較為狹窄，因此顯得相當壅塞。昨（19）日晚間用餐時間1位婦人，原欲牽車上人行道停放在停車格，不料因未熄火，發生2度暴衝，嚇壞在旁等餐及過路路民眾，過程也被店家監視器全都錄。

根據店家提供監視器內容顯示，昨日晚間6時多一位紅衣白短褲的婦人，機車騎到馬公市光明路馬路益燒肉飯前面，原本婦人要牽機車上人行道，但因機車沒熄火，右手直接加了油門，整輛機車向店家暴衝而去。婦人因離心力拋摔倒地後，立即爬起來去牽起靠在牆上的機車。

不料意外再度發生，因為機車仍處於未熄火狀態，她的右手放在手把上一加速用力，再度轉動油門，機車衝撞停放在人行道一整排的機車。急得旁觀的民眾大喊，要先熄火才牽機車。接著一群人群擁上前幫忙，將機車扶正，並查看婦人傷勢，婦人雖然沒有什麼大礙，僅受到皮外傷，但相關後續賠償，恐將吃不消，原本只是單純買個晚餐，這回卻要破財消災。

由於目擊者指稱，婦人僅有汽車駕照，並無機車駕照，根據中華民國的交通法規，2023年6月30日之後取得汽車駕照的人，不得駕駛輕型機車（50cc）。 在此日期之前取得汽車駕照者，仍然可以騎乘輕型機車。所以婦人昨日騎車為輕型機車，並無違法情形。

婦人被機車拋摔倒地，立即起身牽車。（馬路益燒肉飯提供）

