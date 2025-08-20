「鏡頭君」有拍到喔！台中男撞倒機車默默飄走 下場慘了

楊男駕駛休旅車準備靠邊停車。（民眾提供）

2025/08/20 15:05

〔記者許國楨／台中報導〕「以為沒事拍拍屁股走人，結果監視器全都錄！」楊姓男子開車載朋友到台中市北屯區，不小心撞倒一輛停放路邊機車，他下車把機車扶起來，但沒報警就直接離開，事後車主察覺有異報案，警方調閱監視器後，當場打臉楊男「默默飄走」舉動，依法開罰。

中市警第五分局今天說明案情指出，事發在10日下午，56歲楊男當時開著黑色休旅車準備靠邊停車，讓友人下車，沒料到車頭右前方「輕輕一推」就把旁邊機車撞倒，他見狀趕緊下車把機車扶正，還仔細端詳了一下，覺得沒什麼大礙，就開車走人。

而機車阮姓女車主稍晚牽車，發現不對勁，原本穩穩立著的中柱，竟然變成側柱，停放角度也怪怪的，一問附近鄰居，才知道愛車被「不明黑車」撞倒而立刻報警，交通分隊警員林庭宇到場調閱監視器，果然拍到楊男肇逃經過通知到案。

楊男說，當時靠右停車讓乘客下車不小心碰倒路邊機車，他隨即下車將機車扶起，並且看了一下整輛機車車損狀況，覺得不嚴重，所以就上車開走，沒意識到要報警，聽得警方當場搖頭也開出肇逃罰單。

第五分局長劉其賢表示，依據道路交通管理處罰條例第62條規定，發生交通事故後，縱然無人受傷仍應依規定處置或採取相關措施，不能以為沒事或自認為無肇事責任就不報警，除民事損壞賠償責任外，還要被處1000元以上3000元以下罰鍰，甚至吊扣駕駛執照1至3個月，若肇事致人受傷而逃逸者，吊銷其駕駛執照。

車頭右前方撞倒停放路旁機車。（民眾提供）

楊男趕緊下車扶起機車。（民眾提供）

