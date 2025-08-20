汽車左右搖擺疑酒駕 警攔查發現駕駛老翁身體不適載回家

老翁身體不適，警方攙扶下車。（圖由警方提供）

2025/08/20 14:57

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份警分局發現一輛汽車行駛沿路左右搖擺，懷疑酒駕、上前攔查，發現駕駛為73歲林姓老翁，他開車時突然頭暈、身體不適，員警詢問其是否需要叫救護車就醫，老翁婉拒表示回家休息即可，員警考量安全，協助為老翁代駕，並載他返家，通知其女兒接續照顧。老翁家屬感激警方救援，頻頻道謝。

頭份警分局今（20）日表示，分局斗坪派出所副所長鍾志翔、警員賴芷芸、實習生林禹皓於昨天近午執行解送人犯勤務，返回派出所途中，於頭份市中正一路與大成街口見前方一輛汽車沿路左右搖擺行駛，上前攔查。

請繼續往下閱讀...

經員警了解，駕駛林姓老翁曾經中風，於當時駕車過程中突然頭暈、身體不適，致行車不穩。員警詢問老翁是否需要叫救護車就醫，老翁婉拒表示回家休息即可，員警考量交通安全，請老翁勿再駕駛，遂載送老翁返回住處休息，並協助將老翁的汽車開回，並通知女兒到場接續照顧。

頭份警分局長郭譯隆表示，民眾駕車過程發生身體不適，所幸斗坪派出所同仁機敏協助救援，避免危害發生，熱心為民服務表現足為同仁表率，也藉此呼籲年長者駕車，應衡量自身狀態，以維護自身及他人交通安全。

警方載送老翁返家休息。（圖由警方提供）

