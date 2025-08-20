彰化傳羊隻遭毒手 與台東小米粽釀4死都因劇毒農藥托福松

彰化驚傳有羊隻大量死亡，胃內容物經檢驗確認是劇毒農藥托福松。（民眾提供）

2025/08/20 15:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕肉羊死亡與小米粽釀4死都是因為托福松！彰化縣秀水鄉傳出肉羊大量死亡，其胃內容物發現劇毒有機磷農藥托福松，對此，彰化縣動物防疫所指出，依照動物保護法規定，如毒害動物行為屬實確定，可處1年以上、5年以下有期徒刑，併科50萬以上、500萬以下罰金，主管機關依法得公布姓名、照片與違法事實。

動防所表示，林姓飼主在場內傳出飼養肉羊出現大量死亡後，就送了2隻成羊進行解剖，該所也把羊的胃部內容物送給農業部獸醫研究檢驗，檢驗結果有托福松成份。

動防所表示，依照動保法第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，如果這起事件有毒害動物行為屬實，依照動保法第25條規定，可處1年以上、5年以下有期徒刑，併科50萬以上、500萬以下罰金，主管機關依法得公布姓名照片與違法事實。

林姓飼主指出，地主因為也曾經養過羊，對於羊隻習性很清楚，羊隻不會隨便跑出去亂吃東西，監視器就清楚拍到地主把托福松加入飼料畫面。不過，地主對此完全否認，強調一切都已進入司法程序。

而托福松為劇毒農藥，主要用來當作殺蟲劑，目前只能用於柑橘、香蕉等作物，去年爆出台東民眾誤將含有高量托福松的小米包進粽子，釀成中毒4死事件後，農業部已訂定退場機制與時程，縣府農業處指出，農業部今年7月已預告托福松為禁用農藥，公告2026年3月禁止輸入與製造，2027年1月起禁止加工及分裝，2028年底禁止販賣與使用。

林姓飼主強調，羊隻不會亂跑出去吃東西，都會乖乖吃所給的飼料。（民眾提供）

林姓飼主所養的肉羊被下毒大量死亡，令他痛心不已。（民眾提供）

林姓飼主所養的肉羊大量死亡，只剩幾隻小羊，徒留空的飼料盤。（民眾提供）

