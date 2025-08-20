為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    住家火災逃命利器 彰縣1~8月20戶靠住警器逃命

    彰化市彰南路民宅火災後，消防人員勘驗火場。（圖由消防局提供）

    2025/08/20 14:42

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市彰南路某民宅日前發生火災，樓梯間住警器鈴聲大作，三代同堂一家人及早發現火災，順利逃生。據彰化縣消防局統計，今年1至8月全縣共有20起住宅火災發生時，因住警器鈴聲大作提醒或驚醒住戶後順利逃生，有住家將住警器分別安裝在客廳、樓梯間、廚房或臥室，因此建議每一戶家庭、每一處起居空間皆應裝設，將損害降至最低。

    消防局指出，這起火災發生在晚間，當時三代同堂的家庭分別在2樓及3樓寢室，屋主突然聽到2樓樓梯間住警器鈴聲大作，伴隨1樓客廳傳出爆炸聲，立即下樓查看，發現濃煙佈滿梯間，驚覺發生火災，所幸該戶住宅2樓側門連接後方山坡庭院，全家人及時驚險逃生，成功化解危機，避免傷亡。

    消防人員事後勘查，發現是住戶妥善安裝住宅用火災警報器，得以及時偵知火勢並迅速應變，成功將損害降至最低，充分展現住警器在火災初期防災救命的關鍵作用。

    據消防局統計，自今年初至8月，彰化縣有20戶家庭因事前妥善安裝住宅用火災警報器，得以及時偵知火勢並迅速應變，成功將損害降至最低，充分展現警報器在火災初期防災救命的關鍵作用。

    有鑑於此，消防局強調，住宅用火災警報器在爭取第一時間應變上極具成效，因此建議每一戶家庭、每一處起居空間皆應裝設。民眾可自主透過各大網路平台或實體通路選購，強化居家防災韌性，落實「自己的財產自己保護」的防災理念，攜手打造安全宜居的美好彰化、幸福城市。

    彰化市彰南路民宅火災，住戶靠住警器鈴聲大作順利逃命。（圖由消防局提供）

    消防人員針對住警器進行宣導。（圖由消防局提供）

