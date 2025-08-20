新北警對拒檢衝撞駕駛開2槍誤殺乘客 高院：符合規定免國賠

新北市潘姓警員對拒檢逃逸女駕駛開2槍，卻誤殺女乘客，死者家屬訴請國賠，高等法院認定潘員在生命、身體遭受危害之虞情形下，開槍符合規定，判決不必國賠。（記者楊國文攝）

2025/08/20 14:37

〔記者楊國文／台北報導〕新北市政府新莊分局潘姓警員2021年4月深夜執行臨檢勤務時，發現轎車車主柯女遭通緝，要求當時駕駛林女停車受檢，但林女不從，反而開車駛離，並前後衝撞其他車輛，潘員追趕並趴在其引擎蓋上連開2槍，不料，第2槍誤擊副駕駛座女乘客導致身亡，死者母親訴請新北市政府、市警局、新莊分局應連帶國賠，一審判決不必國賠；全案上訴，高等法院認定潘員當時生命、身體遭危害之虞，且是急迫情形，也未對傷人致命部位開槍，仍判決上訴駁回。

另外，死者母親依警械使用條例第11條第1項規定，請求新北市府賠償部份，高等法院認定屬於公法上的爭議，應由行政法院審判，移送台北高等行政法院審理。

本案源於，新莊分局潘姓警員2021年4月25日深夜在中港東路、中港三橋口執行臨檢時，林姓女駕駛開車載林姓女友人經過該處，潘員查知該車車主柯女另案遭通緝，上前敲車窗，示意停車受檢。

駕駛林女突然開車駛離，並撞擊其他車，潘員情急下連開2槍制止，不料第2槍擊中坐在副駕駛座的林姓女乘客，女乘客母親訴請新北市政府、市警局、新莊分局應連帶國賠413萬元。

新北地院判決死者母親敗訴，全案上訴高等法院。

高院指出，潘員執行取締盤查勤務，查知女駕駛林女所駕車輛的車主柯女遭發布通緝，經要求林女停車受檢，林拒不停車，以前後衝撞方式試圖逃離，衝撞過程損及周遭車輛，並撞擊潘員成傷，使潘員生命、身體遭受強暴，周遭警察人員及人車亦有受危害之虞，依警械使用條例第4條第1項第5款、第5條規定，潘員得使用警械。

高院表示，潘員在林駕車衝撞過程中，為阻上林女駕車離開及防止危害，在相隔1.08秒的短時間內，瞬間反應連續射擊2槍，均以俯角射中該車，經彈道模擬重建，可以認定是以引擎室為射擊目標，整體合併觀察其開槍行為，射擊目的在於使逃逸車輛停止，並無傷人致命部位之意。

高院認為，潘員在生命、身體受有危害的急迫情況下，為維護自身及在場人等的生命、身體安全，制止林駕車衝撞，才連續擊發2槍，其開槍行為未逾越必要程度，符合警械使用條例規定，屬依法令的行為，無不法性，死者家屬請求新北市政府給付精神慰撫金，及依國家賠償法第2條第2項規定，請求新北市警局及新莊分局賠償損害，均無理由。

