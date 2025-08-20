為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    上弦之三海報免費送 詐團搭鬼滅熱潮狠詐粉絲13萬元

    民眾在Threads發現免費送鬼滅海報貼文，沒想到卻被詐騙。（記者徐聖倫翻攝）

    民眾在Threads發現免費送鬼滅海報貼文，沒想到卻被詐騙。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/08/20 14:38

    〔記者徐聖倫／新北報導〕詐騙也搭「鬼滅」熱潮！「鬼滅之刃劇場版－無限城篇」上映，近期有民眾在Threads滑到「免費索取鬼滅之刃海報」的貼文，聯繫之後對方稱需要認證，要求民眾匯款，有鬼滅狂粉因此匯了13萬元認證金，後續卻什麼也沒拿到，於是向警方報案。警方現已向Threads母公司Meta調閱相關資料，鎖定特定對象查緝中，警方呼籲民眾切勿受騙。

    據悉，新北市許姓女子本月中旬透過Threads發現有免費領取鬼滅海報貼文，而許女本身是鬼滅狂粉，該貼文剛好贈送的又是人氣角色「上弦之三猗窩座」，於是許女依照貼文指示進行聯繫。

    對方向許女稱運費要自付，許女付了28元運費後，接著對方又說需要實名認證，許女點擊連結被轉到網路賣場，對方稱只要付3萬多元完成認證手續，所匯款項會全數退還，連同海報一起給許女。許女信以為真，前後匯了4筆款項共13萬餘元，結果什麼也沒拿到，對方則搞消失，許女才知上當受騙。

    新北市刑警大隊近期接獲數起類似報案，隨即組成專案小組，向Meta調閱發文者資料，現已鎖定特定IP與對象，正積極查緝中。警方也呼籲，詐團以各種話術與手段誘騙民眾上當，若接到可疑電話、簡訊或網路連結，務必保持警覺，勿因一時慌亂照指示操作轉帳或提供個資，面對不明的轉帳指示，務必「多查、多問、多冷靜」，慎防掉入詐騙「無限城」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播