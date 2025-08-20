上弦之三海報免費送 詐團搭鬼滅熱潮狠詐粉絲13萬元

民眾在Threads發現免費送鬼滅海報貼文，沒想到卻被詐騙。（記者徐聖倫翻攝）

2025/08/20 14:38

〔記者徐聖倫／新北報導〕詐騙也搭「鬼滅」熱潮！「鬼滅之刃劇場版－無限城篇」上映，近期有民眾在Threads滑到「免費索取鬼滅之刃海報」的貼文，聯繫之後對方稱需要認證，要求民眾匯款，有鬼滅狂粉因此匯了13萬元認證金，後續卻什麼也沒拿到，於是向警方報案。警方現已向Threads母公司Meta調閱相關資料，鎖定特定對象查緝中，警方呼籲民眾切勿受騙。

據悉，新北市許姓女子本月中旬透過Threads發現有免費領取鬼滅海報貼文，而許女本身是鬼滅狂粉，該貼文剛好贈送的又是人氣角色「上弦之三猗窩座」，於是許女依照貼文指示進行聯繫。

對方向許女稱運費要自付，許女付了28元運費後，接著對方又說需要實名認證，許女點擊連結被轉到網路賣場，對方稱只要付3萬多元完成認證手續，所匯款項會全數退還，連同海報一起給許女。許女信以為真，前後匯了4筆款項共13萬餘元，結果什麼也沒拿到，對方則搞消失，許女才知上當受騙。

新北市刑警大隊近期接獲數起類似報案，隨即組成專案小組，向Meta調閱發文者資料，現已鎖定特定IP與對象，正積極查緝中。警方也呼籲，詐團以各種話術與手段誘騙民眾上當，若接到可疑電話、簡訊或網路連結，務必保持警覺，勿因一時慌亂照指示操作轉帳或提供個資，面對不明的轉帳指示，務必「多查、多問、多冷靜」，慎防掉入詐騙「無限城」。

