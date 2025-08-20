逃亡2700天破功！闖紅燈被攔查報弟弟資料 掰「整過鼻子」仍露餡

詐欺通緝犯梁男闖紅燈被警方攔下，謊報弟弟資料被識破。（警方提供）

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名逃亡多年的詐欺通緝犯，前晚因違規闖紅燈被警方盤查，竟急忙冒用弟弟身份應付，還胡亂瞎扯「我有整過鼻子」，甚至一再哀求「真的要趕去KTV喝酒唱歌」，然而緊張神色與全身發抖，早已洩了底，警方一查果然戳破謊言，讓他2700多天小心翼翼的跑路日子瞬間破功。

第六分局何安派出所員警當晚執行臨檢勤務時，在西屯區河南路與市政北七路口發現42歲梁男違規闖紅燈，當時梁男腳步匆忙地穿越馬路，立刻引起員警注意攔下盤查時，他先報上弟弟的資料，警方對照身分卻發現照片完全不同，質疑「你有去整型嗎？」梁男順勢回答「有啊，有去醫美」。

員警再問「有紀錄嗎？」梁回稱「約7、8年前有去整過鼻子」，甚至辯稱臉書帳號不是本人，還硬扯自己是在「賣車」，眼看謊言逐漸兜不攏，梁男只好苦苦哀求，「朋友真的在等我啦，我要趕去唱歌喝酒，放我一馬好不好？」卻全身不斷發抖，連語氣都開始破音。

員警見狀決定帶回派出所釐清，此時梁男終於崩潰，吐露真實身份，原來梁男因涉及詐欺案件遭通緝，自從7年多前開始都謹小慎微，避免外出規避查緝，沒想到因時間一久都沒人發現其身分，才漸漸放下戒心，「連自己都騙」，在警方面前大喇喇違規穿越馬路，絲毫不避諱自己的舉動可能會招致員警注意。

警方表示，梁男的「謊言三部曲」─假冒弟弟、鼻子整型、朋友等唱歌全都無法掩蓋通緝事實，最後依法解送台中地檢署歸案。

