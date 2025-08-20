桃園市警局公布42名警官異動名單 公關室主任由詹枝松新任

桃園市政府警察局公布中高階警官異動名單。（記者周敏鴻攝）

2025/08/20 14:48

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府警察局今天公布中高階警官異動，包括新任警察局保防科長王貴正、秘書室主任吳富田、公關室主任詹枝松、民防管制中心主任黃柏青、督察室督察蔡文祥、秘書室秘書林友銘等42人，將於25日向新職單位報到。

新任各警分局副分局長有桃園王智瑋、楊梅陳龍文、大溪蕭瑞鵬，交通警察大隊新任副大隊長是林健祥；警察局其他部分，還有新任行政科股長林良鍾、防治科股長藍啟中；刑事警察大隊部分，有新任偵查第一隊長吳任鈞、第四隊長陳威宇、第六隊長林良一、專員陳瑋康，另有新任交大秘書室主任王瓊琳與少年警察隊行政組長朱慶順、偵查組長黃培哲等。

至於各警分局幹部調整，新任名單包括桃園保安民防組長黃議民、交通組長吳惍楊、督察組長陳頤駿，中壢秘書室主任林信雄，八德行政組長陳朋翔、保安民防組長鄧津貴、防治組長李國峰、勤務指揮中心主任林宏河，平鎮行政組長陳培山、秘書室主任盤新枝，楊梅勤務指揮中心主任李健誠，大園行政組長沈晋輝、交通組長洪世奕、秘書室主任陳永成、勤務指揮中心主任朱政隆，蘆竹偵查隊長蘇宸鋒、保安民防組長林俊廷、交通組長郭懋樺、督察組長謝明翰、秘書室主任陳明正，大溪督察組長羅靖淵，龍潭行政組長周金柱、防治組長沈鳳漳等。

