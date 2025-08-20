為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    拍片炫耀騙300多萬只被查扣7200 詐騙假釋犯這下子慘了

    27歲廖姓詐欺犯日前高調拍片炫耀「職場經驗」並提到想賺錢可以找他，他可提供意見等話引發眾怒。（圖翻攝網路）

    27歲廖姓詐欺犯日前高調拍片炫耀「職場經驗」並提到想賺錢可以找他，他可提供意見等話引發眾怒。（圖翻攝網路）

    2025/08/20 14:21

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣27歲廖姓男子因詐欺案件被判刑，今年1月間從台北監獄假釋出獄後，卻拍片宣稱自己曾騙26人，還炫耀不法所得300多萬元，法院卻只扣7200元。日前台北監獄強調，廖男假釋撤銷，將返監且不會再有任何假釋機會。雲林地檢署今天表示，廖男將發監執行殘刑1年11月10日。

    廖男在影片中自白炫耀指出，自己涉入詐騙案共有26名被害人，並且從受害人財損中分得300多萬元，但政府只能扣走了7200多元，因為花完了所以能扣的不多，而他為了爭取假釋，才會去與被害人談和解及賠償，並提議，想賺錢的人可以找他，他可提供意見。

    影片發出後引起一片罵聲，廖男雖發出道歉影片仍無法平息大眾怒火，日前不分黨派立委也在立院質詢、關切案件進度，直批「詐欺犯這麼囂張！」

    雲林地檢署表示，廖男在網路社交平台高調拍攝並發布內容惡劣、挑釁犯罪被害人、司法威信及社會良知之影片，8月15日晚間已通知其到案說明，依相關規定向法務部提報撤銷其假釋，法務部也在18日撤銷廖男假釋，通知他20日上午10時到案執行，為防止其逃亡，商請雲林縣警察局啟動防逃機制，全程監控其動態，廖男今天上午已到地檢署執行科報到，並發監至雲林第二監獄執行1年11月10日的殘刑。

    27歲廖男今至雲林地檢署報到，並發監執行殘刑。（圖由雲林地檢署提供）

    27歲廖男今至雲林地檢署報到，並發監執行殘刑。（圖由雲林地檢署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播