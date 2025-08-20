拍片炫耀騙300多萬只被查扣7200 詐騙假釋犯這下子慘了

27歲廖姓詐欺犯日前高調拍片炫耀「職場經驗」並提到想賺錢可以找他，他可提供意見等話引發眾怒。（圖翻攝網路）

2025/08/20 14:21

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣27歲廖姓男子因詐欺案件被判刑，今年1月間從台北監獄假釋出獄後，卻拍片宣稱自己曾騙26人，還炫耀不法所得300多萬元，法院卻只扣7200元。日前台北監獄強調，廖男假釋撤銷，將返監且不會再有任何假釋機會。雲林地檢署今天表示，廖男將發監執行殘刑1年11月10日。

廖男在影片中自白炫耀指出，自己涉入詐騙案共有26名被害人，並且從受害人財損中分得300多萬元，但政府只能扣走了7200多元，因為花完了所以能扣的不多，而他為了爭取假釋，才會去與被害人談和解及賠償，並提議，想賺錢的人可以找他，他可提供意見。

影片發出後引起一片罵聲，廖男雖發出道歉影片仍無法平息大眾怒火，日前不分黨派立委也在立院質詢、關切案件進度，直批「詐欺犯這麼囂張！」

雲林地檢署表示，廖男在網路社交平台高調拍攝並發布內容惡劣、挑釁犯罪被害人、司法威信及社會良知之影片，8月15日晚間已通知其到案說明，依相關規定向法務部提報撤銷其假釋，法務部也在18日撤銷廖男假釋，通知他20日上午10時到案執行，為防止其逃亡，商請雲林縣警察局啟動防逃機制，全程監控其動態，廖男今天上午已到地檢署執行科報到，並發監至雲林第二監獄執行1年11月10日的殘刑。

27歲廖男今至雲林地檢署報到，並發監執行殘刑。（圖由雲林地檢署提供）

