醉男砸店情緒不穩不適逮捕？ 竹市警道歉認處置不完善將究責

新竹市李姓男子16日到早餐店借廁所遭拒，一怒之下砸店、毆打店員。（記者蔡彰盛翻攝）

2025/08/20 14:27

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市李男自稱幫派分子，16日到早餐店借廁所遭拒，一怒之下砸店、毆打店員。警方到場後竟以其情緒不穩不適合逮捕，告誡後就放人，結果李男竟再度返店叫囂挑釁，引發各界譁然，造成社會大眾對警方執法的疑慮，新竹市警局發布新聞稿社會大眾鄭重道歉，坦承處置未完善，後續將追究相關人員責任。

有關民眾質疑員警第一時間接獲報案到場後，為何不將該男子逮捕？市警局表示經調查，員警到場後雙方仍持續口角爭執，考量該男子身上有酒味，情緒不穩定，現場員警採取強勢作為，並對其臉部噴灑辣椒水，強制壓制在地，並且上銬後，帶回派出所實施保護管束，經清查該男子未有幫派註記。

請繼續往下閱讀...

民眾質疑警方帶返所實施管束後，為何該男子不久後即返回店家撒野？經調查在派出所管束期間，員警見該男子情緒已趨穩定，並表示需回去上班，員警遂結束保護管束，讓其離開。有關管束時間是否過短，市警局將檢討策進。

有關社會大眾質疑，南門派出所所長胡育任發言時提到「因該男子情緒失控，不適合逮捕」這部分，經了解胡育任在受訪時，因表達口誤造成發言不當，市警局將予以議處，並列案例教育檢討策進。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法