為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中消防局科長被爆公務車私用、酒後要下屬送回家 網酸「男版謝宜容」

    台中市消防局科長搭公務車回家，引發爭議。（擷自「爆料公社」）

    台中市消防局科長搭公務車回家，引發爭議。（擷自「爆料公社」）

    2025/08/20 14:40

    爆料者蒐證近3年 握有近50段監視器影像

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市消防局一名劉姓科長，近日遭網友踢爆「長期把公務車當私家車用」，甚至酒後還要求下屬以公務車送他返家，爆料者蒐集證據達近3年，手中握有近50段監視器影像，甚至上傳《爆料公社》，狠酸劉科長是「男版謝宜容」，引發輿論譁然。

    從曝光影片可見，今年7月間，一輛消防局紅色勤務車停靠在劉姓科長住家附近，下車乘客先替副駕駛座打開車門，隨後科長步出車外，邊講電話邊走進家門。而另一段2023年12月的畫面則更具爭議，影片中劉科長疑似酒醉，站立不穩，抵達住處後還由同仁攙扶返家，全程清楚錄下。

    體系內人士推測 積怨已久或職務競爭引爆

    爆料者強調，雖然劉科長不是每天搭公務車，但他已蒐證近3年，留下將近50次的影像，內容多次出現「喝酒後下屬開公務車載回家」的情形，形容他「公器私用，還樂得其所」；由於近期消防局有兩名大隊長職缺正待補，爆料時機點敏感，不少消防體系內人士認為，這起揭發很可能是「積怨已久」或「職務競爭」所引爆。

    副局長楊元吉稱督勤後順道載送 無明確規範

    對此，台中市消防局副局長楊元吉回應，初步檢視網路流傳的9段影像，多數情境屬於劉科長外出「督勤」或參加義消晚會等公務行程後，因時間太晚，由同行同仁「順路」載送回海線住處，其中雖有飲酒狀況，但劉科長並未親自駕駛。

    楊元吉也解釋，目前規定中要求所有公務車必須有登記簿，絕不可私用，但若屬督勤後「順道載送」則尚無明確規範，但內部已啟動調查程序，釐清是否有違規情事，若調查屬實必依法嚴處，不容公器私用。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播