台中消防局科長被爆公務車私用、酒後要下屬送回家 網酸「男版謝宜容」

台中市消防局科長搭公務車回家，引發爭議。（擷自「爆料公社」）

2025/08/20 14:40

爆料者蒐證近3年 握有近50段監視器影像

〔記者許國楨／台中報導〕台中市消防局一名劉姓科長，近日遭網友踢爆「長期把公務車當私家車用」，甚至酒後還要求下屬以公務車送他返家，爆料者蒐集證據達近3年，手中握有近50段監視器影像，甚至上傳《爆料公社》，狠酸劉科長是「男版謝宜容」，引發輿論譁然。

從曝光影片可見，今年7月間，一輛消防局紅色勤務車停靠在劉姓科長住家附近，下車乘客先替副駕駛座打開車門，隨後科長步出車外，邊講電話邊走進家門。而另一段2023年12月的畫面則更具爭議，影片中劉科長疑似酒醉，站立不穩，抵達住處後還由同仁攙扶返家，全程清楚錄下。

體系內人士推測 積怨已久或職務競爭引爆

爆料者強調，雖然劉科長不是每天搭公務車，但他已蒐證近3年，留下將近50次的影像，內容多次出現「喝酒後下屬開公務車載回家」的情形，形容他「公器私用，還樂得其所」；由於近期消防局有兩名大隊長職缺正待補，爆料時機點敏感，不少消防體系內人士認為，這起揭發很可能是「積怨已久」或「職務競爭」所引爆。

副局長楊元吉稱督勤後順道載送 無明確規範

對此，台中市消防局副局長楊元吉回應，初步檢視網路流傳的9段影像，多數情境屬於劉科長外出「督勤」或參加義消晚會等公務行程後，因時間太晚，由同行同仁「順路」載送回海線住處，其中雖有飲酒狀況，但劉科長並未親自駕駛。

楊元吉也解釋，目前規定中要求所有公務車必須有登記簿，絕不可私用，但若屬督勤後「順道載送」則尚無明確規範，但內部已啟動調查程序，釐清是否有違規情事，若調查屬實必依法嚴處，不容公器私用。

