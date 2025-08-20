年輕人開BMW深夜「炸街」擾安寧還嗆命理師「路是你家的？」 全家遭抵制道歉

蘇姓命理師不滿鄰居孩子深夜飆車製造噪音，上網公審引發一連串效應。（翻攝臉書「記者爆料網」）

2025/08/20 14:24

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄湖內區42歲蘇姓命理師，日前在社群網路投訴深夜有BMW改裝車「炸街」，巨響擾人安寧，他循線找到車主張姓男子住處登門提醒，雙方爆發口角，張男反嗆「吵到又怎樣？路是你家的嗎？」並在社群IG限動號召「揪團更吵」，挑釁意味濃厚，蘇男將過程影片上傳網路，事件延燒，警方已介入偵辦。

事發於12日凌晨3時39分，一輛白色BMW呼嘯經過湖內區小巷，伴隨巨大聲響，驚擾居民。家住附近的蘇姓命理師調閱監視器後，在社群網路以「小屁孩深夜擾民」發文，呼籲駕駛檢驗排氣管並注意公德。

張男不滿被點名，除在IG限動號召車聚，還揚言供餐供飲料，更多次駛經蘇男住處挑釁，蘇男報警後，仍不時接獲恐嚇電話。

雙方衝突影片在網路流傳，輿論大多譴責張男，並肉搜出其家人經營的早餐店、團購店，抵制聲浪四起。張男雖一度反控蘇男妨害名譽、違反個資法，甚至在新聞報導後仍高調發文，但情勢逆轉後態度轉趨低調，最終公開致歉。

張男的父親今（20）日發聲明，強調兒子「不是殺人放火」，僅是年輕人一時衝動，已深感悔意，甚至出現輕生念頭，希望外界勿再追打，並澄清一家人靠經營早餐店與團購店辛苦維生，並非所謂「家世顯赫」。

蘇姓命理師則回應，他不是要「打死一個年輕人」，而是要讓當事人理解社會規範的重要。他強調，此事不只是噪音問題，而是對居民的長期侵害，將會集體提告求償，要求公開道歉、車輛恢復原廠並承諾不再犯。

湖內分局表示，接獲報案後已依恐嚇等罪嫌函送地檢署，並針對涉案車輛依《道路交通管理處罰條例》與《噪音管制法》舉發，並函請環保局及監理單位進行檢驗，後續依法究辦。

