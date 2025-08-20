槍殺角頭「囝仔昌」外甥丟包急診室外 林澤峰判囚23年定讞

2023年4月8日凌晨，男子徐裕喬遭仇家槍殺後開車載到台南安南醫院急診室門口丟包，保全、醫護人員出門救人。（記者王俊忠翻攝）

2025/08/20 14:17

〔記者張文川／台北報導〕台南市男子林澤峰2年前因衝突結怨，在談判時掏槍槍殺角頭「囝仔昌」的外甥徐裕喬；台南地院國民法庭依殺人、槍砲2罪合併判林澤峰23年徒刑，協助開車至醫院的同夥林昱愷獲判無罪；二審台南高分院今年5月駁回上訴，維持林澤峰23年徒刑、林昱愷仍無罪；最高法院駁回上訴定讞。

檢警調查，林澤峰與徐裕喬是舊識，徐對外自稱是台南角頭劉子賢（囝仔昌，於本案發生前數日車禍身亡）的外甥。林澤峰與徐男至少有3件衝突結怨，徐放話要對林及其家人不利，林澤峰透過中間人聯絡，約對方於2023年4月8日凌晨1點多，到台南永康區1間家具店談判。

雙方人馬共約20多人、9輛車，結果一言不合談判破裂，林澤峰掏出改造手槍對徐連續開槍，最後1槍幾近抵住徐的胸膛、對徐左胸口心臟處開槍，徐當場倒地失去意識，林將徐載到安南醫院急診室前丟包後離去，徐經搶救仍傷重不治，死因是接觸性槍傷致心臟及主動脈破裂大出血。林男同日晚間攜槍投案。

一審台南地院國民法庭認為，林殺人後旋即將殺者送醫，嘗試彌補犯行，案發後攜槍投案，且大致上配合調查，並承認犯罪，犯後態度尚可，心理鑑定報告指出若經長期的心理治療輔導，林仍有改善行為的可能性，依殺人等罪，將林判處23年徒刑。

二審台南高分院今年5月維持原判，林男上訴，最高法院今駁回，全案定讞。

