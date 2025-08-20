為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    醫師娘墜谷獲救又命喪火窟 檢方今解剖初步排除外力介入

    呂夫低調不發一語。（記者王峻祺攝）

    呂夫低調不發一語。（記者王峻祺攝）

    2025/08/20 13:25

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭員山醫院呂姓院長的王姓妻子，13日在北宜公路駕車墜谷獲救，3天後卻在住家命喪火窟，過程疑點重重，檢警今天解剖王婦遺體，調查體內是否有可疑藥物反應及死因，初步排除外力介入。呂夫全程陪同不發一語，神情哀戚。

    但據了解，經相驗王婦遺體及生前使用過杯子，初步發現疑有藥物反應，且經查有身心相關就診紀錄，死亡主因疑似是生前燃燒，遭大面積燒燙傷導致。

    63歲王婦從北宜公路駕車墜谷獲救到住處火警身亡，過程曲折離奇，農舍起火時，被獨留屋內，呂夫剛好在屋外庭院除草，外界認為死因不單純，包括是否被投保高額保險？火災發生前有無服用藥物等，均是檢警調查方向。

    尤其起火點在客廳沙發，現場卻未聞到汽油味，也無發現可疑瓶罐及逃生跡象，20坪大空間，燃燒面積卻不到3坪，也是檢方偵辦重點；消防人員勘驗火場採集跡證，已送往消防署鑑定。

    宜蘭地檢署檢察官薛植和今天上午11點在宜蘭縣立殯葬管理所員山福園，會同法醫解剖王婦遺體，呂夫到場全程低調。解剖過程約1小時，法醫除仔細檢視遺體全身部位，也採集包括血液、胃內容物、臟器等相關檢體返回法醫研究所，將進行顯微鏡觀察及毒物化學檢驗。

    薛植和指出，針對王婦遺體進行內外部詳細檢驗，採集檢體帶回法醫研究所相驗分析，法醫會根據分析出具鑑定報告書，確定死亡原因，目前初步未發現外力介入，至於是否有藥物反應尚待化驗，對於生前是自己燃燒或他人焚燒，均須待鑑定報告書出爐才能判定。

    解剖報告預計1個月出爐，宜蘭地檢署後續將依內容進行調查和司法程序。由於王婦死因離奇，檢方首要釐清火警當天案發過程及起火原因。至於距離發生墜谷獲救時間相近所衍生等諸多疑點，強調還是要以檢警勘查採證及解剖鑑定報告等相關證據進行偵辦。

    呂夫向檢方報到。（記者王峻祺攝）

    呂夫向檢方報到。（記者王峻祺攝）

    呂夫神情哀戚。（記者王峻祺攝）

    呂夫神情哀戚。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣消防人員勘驗火場採集的跡證，送往消防署鑑定。（圖由民眾提供））

    宜蘭縣消防人員勘驗火場採集的跡證，送往消防署鑑定。（圖由民眾提供））

    宜蘭員山醫院呂姓院長的王姓妻子，13日在北宜公路駕車墜谷獲救，3天後卻在住家命喪火窟，過程疑點重重。（圖由民眾提供）

    宜蘭員山醫院呂姓院長的王姓妻子，13日在北宜公路駕車墜谷獲救，3天後卻在住家命喪火窟，過程疑點重重。（圖由民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播