醫師娘墜谷獲救又命喪火窟 檢方今解剖初步排除外力介入

呂夫低調不發一語。（記者王峻祺攝）

2025/08/20 13:25

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭員山醫院呂姓院長的王姓妻子，13日在北宜公路駕車墜谷獲救，3天後卻在住家命喪火窟，過程疑點重重，檢警今天解剖王婦遺體，調查體內是否有可疑藥物反應及死因，初步排除外力介入。呂夫全程陪同不發一語，神情哀戚。

但據了解，經相驗王婦遺體及生前使用過杯子，初步發現疑有藥物反應，且經查有身心相關就診紀錄，死亡主因疑似是生前燃燒，遭大面積燒燙傷導致。

63歲王婦從北宜公路駕車墜谷獲救到住處火警身亡，過程曲折離奇，農舍起火時，被獨留屋內，呂夫剛好在屋外庭院除草，外界認為死因不單純，包括是否被投保高額保險？火災發生前有無服用藥物等，均是檢警調查方向。

尤其起火點在客廳沙發，現場卻未聞到汽油味，也無發現可疑瓶罐及逃生跡象，20坪大空間，燃燒面積卻不到3坪，也是檢方偵辦重點；消防人員勘驗火場採集跡證，已送往消防署鑑定。

宜蘭地檢署檢察官薛植和今天上午11點在宜蘭縣立殯葬管理所員山福園，會同法醫解剖王婦遺體，呂夫到場全程低調。解剖過程約1小時，法醫除仔細檢視遺體全身部位，也採集包括血液、胃內容物、臟器等相關檢體返回法醫研究所，將進行顯微鏡觀察及毒物化學檢驗。

薛植和指出，針對王婦遺體進行內外部詳細檢驗，採集檢體帶回法醫研究所相驗分析，法醫會根據分析出具鑑定報告書，確定死亡原因，目前初步未發現外力介入，至於是否有藥物反應尚待化驗，對於生前是自己燃燒或他人焚燒，均須待鑑定報告書出爐才能判定。

解剖報告預計1個月出爐，宜蘭地檢署後續將依內容進行調查和司法程序。由於王婦死因離奇，檢方首要釐清火警當天案發過程及起火原因。至於距離發生墜谷獲救時間相近所衍生等諸多疑點，強調還是要以檢警勘查採證及解剖鑑定報告等相關證據進行偵辦。

呂夫向檢方報到。（記者王峻祺攝）

呂夫神情哀戚。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣消防人員勘驗火場採集的跡證，送往消防署鑑定。（圖由民眾提供））

宜蘭員山醫院呂姓院長的王姓妻子，13日在北宜公路駕車墜谷獲救，3天後卻在住家命喪火窟，過程疑點重重。（圖由民眾提供）

