砸店失控不適逮捕？新竹市南門派出所被「1星灌爆」關閉

新竹市李姓男子16日到早餐店借廁所遭拒，一怒之下砸店、毆打店員。（記者蔡彰盛翻攝）

2025/08/20 13:31

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市李姓男子16日到早餐店借廁所遭拒，一怒之下砸店、毆打店員。警方到場後以李男情緒不穩不適合逮捕，告誡後就放他走，結果李男竟再度前往早餐店叫囂挑釁。事件曝光後引發各界譁然，新竹市警局第三分局南門派出所Google評論隨即被一星灌爆，更緊急關閉評論。

李男16日清晨5點半到新竹市林森路一家早餐店要求借用廁所，但由於廁所是和樓上房東共用的，早餐店老闆娘只能婉拒；沒想到李男卻因此抓狂，自稱是幫派成員，還將櫃台商品掃落一地，甚至掌摑女店員，嚇得她連忙報警求救。

警方到場後控制住李男並帶回派出所，所長胡育任稱，男子情緒不穩不適合逮捕，僅口頭告誡後便將人放走。沒想到李男竟叼著菸再度重返早餐店，對店家咆哮挑釁，嚇得老闆娘崩潰大哭哀求「你不要再來了，我們怕你了！」

事件曝光後，引發民眾不滿、憤怒，紛紛到南門派出所臉書專頁和Google留言洗版「爛透⋯ 搞不懂這間派出所存在的意義」、「這是什麼樣的人民保母？」、「無法保護市民！」，更有網友諷刺「很棒的所長，溫柔體貼善解人意。做錯事都會柔性勸導，讚讚讚」。目前Google評論已被關閉。

事後各界質疑派出所沒有依照現行犯規定逮捕移送嫌疑人，警察局稱李男離開派出所後再度步行回到早餐店前咆哮，店家再次報警。警方趕抵現場時並未發生肢體衝突，李男見狀隨即離開。隨後，被害女店員於8時35分前往南門派出所，完成傷害、毀損及恐嚇告訴筆錄，警方將全案函送新竹地檢署依法偵辦。

銘傳大學教授杜聖聰痛批竹市警方坐視店家一早連續受到二次傷害，竹市警察局為什麼會採取消極作為？令人傻眼的是新竹市的執政者掉了鏈條，沒有人追究警察局失職，連一句道歉都換不到。他曾身為警察的老師，對竹市警察局的處理至為失望。連善良店家的安全都守護不了，難怪施政滿意度永遠是最後一名。

